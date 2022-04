En las redes sociales se ha viralizado un video del 2018 donde Jada Pinkett confiesa que realmente no deseaba casarse con Will.

Después del escándalo provocado por Will Smith en los Premios Óscar 2022 , han resurgido los altibajos que ha enfrentado el actor de “ Soy Leyenda ” con su esposa Jada Pinkett Smith .

La cruda confesión ocurrió durante el programa de Jada Pinkett, Red Table Talk. En el episodio, Pinkett invitó a su marido para hablar sobre las vicisitudes que ha enfrentado la pareja a lo largo de los años.

La polémica pareja contó cómo se conocieron, así como las circunstancias en que ocurrió su boda. Según contó Jada, solo accedió a casarse porque su madre la presionó.

“Lloré toda la noche porque no quería que mi vida cambiara. Realmente no quería casarme”, dijo la también actriz.

“Estaba tan enojada de que teníamos que casarnos. Estaba muy enojada. Estaba llorando de camino al altar. Lloré todo el camino”, agregó. Las palabras de Jada han revivido e internautas no han dudado en atacarla, asegurando que no merece a Will Smith.

Castigado

Will Smith no podrá acudir a los Óscar, ni a ningún otro evento organizado por la Academia de Hollywood, durante los próximos diez años, como castigo por la bofetada que propinó al humorista Chris Rock durante la última ceremonia de estos premios, luego de que este último hiciera una broma sobre la calvicie que sufre Jada.

Por su parte, la revista estadounidense US Weekly asegura que la mujer del actor, Jada Pinkett-Smith, considera que la reacción de su marido fue “exagerada”, según fuentes cercanas al matrimonio.