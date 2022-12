Termina con orden de deportación tras viajar a Puerto Rico

“En el momento que entregué mi documentación, que era solamente una licencia de conducir legal de aquí de California, y el boleto del avión, pues se me pone en frente un agente de inmigración y me empieza a cuestionar y luego me dijo pues no, esto no te sirve para entrar a Estados Unidos de regreso”, contó Adilio, quien tuvo que pagar una fianza de 12 mil dólares.