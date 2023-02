“Pensamos que era el apocalipsis”, dice sobreviviente de terremoto en Turquía

“Salimos corriendo presas del pánico. Fue casi igual que el terremoto de la madrugada. Ahora no puedo volver a mi apartamento , no sé qué pasará después”, añadió la mujer.

“Es una zona sísmica, así que estoy acostumbrada a las sacudidas”, declaró la reportera Melisa Salman, que vive en Kahramanmaras, epicentro del sismo, a unos 60 km de la frontera siria.

“Pero es la primera vez que vivimos algo así”, dijo a AFP esta joven de 23 años. “Pensamos que era el apocalipsis”.

“Estamos afuera desde las cuatro y media de la madrugada. Está lloviendo, pero nadie se atreve a volver a sus casas por miedo a nuevas réplicas”, agregó.

A pesar de que la tierra no deja de temblar, los equipos de rescate, a menudo apoyados por la población local, siguen buscando víctimas.

Una niña de seis años fue rescatada tras horas de trabajo de los socorristas ayudados por su padre.

En total, tres niños pudieron ser rescatados de entre los escombros de este edificio completamente en ruinas en Kahramanmaras.

“Pude salvar a tres personas. Pero también encontré dos cuerpos. No puedo volver a casa. Me quedo por si me necesitan”, dijo Halis Aktemur.