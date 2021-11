¿Podrían volar realmente los dragones que aparecen en ‘Juego de Tronos’? No, porque pesan demasiado. ¿Podría trasladarse a un ordenador la conciencia de un muerto como sucede en ‘Black Mirror’? De momento no, pero no es descabellado que pueda hacerse en un futuro. ¿Los robots de ‘Stars War’ existen? Sí, pero todavía no tienen alma.

Estas y otras preguntas sobre fenómenos científicos que aparecen en las más populares teleseries de ciencia ficción se responden en el libro “La ciencia en las series de televisión” que hoy presentan sus autores, el ingeniero y divulgador científico Ramon Cererols y el crítico de series Toni de la Torre.

El libro, prologado por el médico y científico Salvador Macip y publicado por la Fundación Doctor Antoni Esteve, analiza nueve de las ficciones televisadas más vistas desde un punto de vista científico para fomentar la divulgación de la ciencia.