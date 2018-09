Hallan en Canadá dos cachorros de especies de la Era de Hielo

Yukón, Canadá

Dos mamíferos de la Era del Hielo en destacable estado de conservación han sido desenterrados por mineros de oro al noroeste de Canadá y fueron presentados en una ceremonia que tuvo lugar el pasado jueves.

Un cachorro de lobo y un becerro de caribú fueron hallados por un grupo de trabajadores en el territorio conocido como Yukón en 2016. El histórico descubrimiento fue posible dado que el suelo congelado se encontraba en estado de derretimiento.

Es extremadamente raro que el pelaje, la piel y los tejidos musculares se conserven en un fósil, pero los tres elementos se han hecho presentes en dichos especímenes, los cuales han sido fechados con una antigüedad de más de 50,000 años.

Según se han compartido, el cachorro de lobo ha sido preservado en su totalidad, incluso con detalles excepcionales como su cabeza, cola, patas, piel y cabello. En el caso del caribú la conservación es parcial, con su cabeza, torso y sus dos extremidades delanteras intactas.

"Hasta donde sabemos, se trata del único lobo momificado de la Era del Hielo que haya sido encontrado en el mundo" compartió Grant Zazula, un paleontólogo local que trabaja para el gobierno de Yukón, en diálogo con un periódico británico.

Julie Meachen, una experta en morfología carnívora que se especializa en mamíferos de la Era del Hielo en la universidad de Des Moines y que pronto iniciará el análisis del cachorro de zorro, compartió con The Guardian su entusiasmo.

"Cuando Grant me envió las fotografías y me pidió que participara realmente me ilusioné. Casi como que estaba fuera de mi" dijo Meachen.

"Queremos hacer un test de ADN en el zorro para identificar con quien está relacionado y analizar su microbioma para ver si las bacteria intestinales todavía están allí" agregó la experta.

Elsa Panciroli, una paleontóloga de la ciudad de Edimburgo, destacó la importancia del hallazgo. "Los huesos de lobos de la Era del Hielo son relativamente comunes en el Yukón, pero tener un animal que haya preservado su pelaje y piel es algo excepcional, casi que te quieres acercar y acariciarlo" expresó emocionada.