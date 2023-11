Migrantes sufren por frío de 3 grados en la frontera norte de México

La mujer lamentó que los migrantes que están en la calle no siempre reciben ayuda de los juarenses en el norte de México.

“La necesidad por el momento son alimentos , granos, comida enlatada, leche para los niños, pañales y para el tiempo de frío las cobijas, abrigos, gorros, chamarras, guantes, porque muchas personas vienen solo con la ropa que traen puesta y no están acostumbradas a este frío ”, expuso.

“Cayó el frío , como de repente y uno no estaba preparado, como cayó de sorpresa fue duro”, dice el colombiano Jesús Ruiz, quien explica que en su país las temperaturas nunca bajan tanto.

Asociaciones defensoras de migrantes han notado en los últimos días una disminución de la cantidad de migrantes por el frío y una mayor vigilancia de las autoridades mexicanas, tras la ola migratoria entre agosto y octubre.

“Sí bajó la cantidad, pero no desaparece nunca, no es el número que tuvimos hace un tiempo, pero sigue presente, pasamos ya los momentos críticos, cuando hubo una presencia muy grande en el centro, eso disminuye la cantidad, pero no la desaparece”, agregó López. EFE