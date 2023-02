López Obrador demandará al abogado de García Luna por vincularlo con el narco

Su advertencia se produce después de que De Castro le preguntó el martes al capo Jesús “El Rey” Zambada, testigo del juicio a García Luna en Nueva York, si recordaba que él había pagado 7 millones de dólares a un colaborador de López Obrador en su primera campaña presidencial.

Por ello, López Obrador indicó que analiza presentar la demanda a título personal o en su calidad de jefe de Estado porque “no puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de Gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero”.

“Lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida, además de que no acepto eso, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral”, comentó.

El mandatario adelantó que buscará un abogado que cobre un porcentaje de las ganancias de la demanda y el resto del dinero lo va “a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató” el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), de quien García Luna fue secretario de Seguridad.