López Obrador apoya iniciativa de hacer pacto de paz con grupos criminales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó este martes el pacto de paz propuesto por la madre buscadora Delia Quiroa, del colectivo “10 de marzo”, a cárteles del crimen organizado para que cesen los conflictos armados y se erradique la desaparición forzada de personas.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.