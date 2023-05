Hallan siete cuerpos en búsqueda de menores desaparecidas en EEUU

Siete cuerpos fueron hallados el lunes en el estado de Oklahoma, en el centro-sur de Estados Unidos, durante una búsqueda policial de dos adolescentes desaparecidas, informaron medios estadounidenses.

Las víctimas no fueron identificadas y las autoridades no dijeron si entre ellos estaban los de las menores desaparecidas, de 14 y 16 años, que habrían sido vistas con una persona condenada por agresión sexual, informó The New York Times.

Pero el sheriff del condado de Okmulgee, Eddy Rice, dijo al periódico que la búsqueda de las adolescentes se canceló después del hallazgo de los siete cuerpos en la pequeña ciudad de Henryetta, al sur de Tulsa.