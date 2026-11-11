  1. Inicio
  2. · Mundo

Filtran videollamada entre Deicy Jiménez y Gustavo Petro: "Te voy a poner a hacer..."

"Estás linda", "Párate"y "me hacía falta verte" son algunos de los mensajes que aparecen en la videollamada filtrada entre Gustavo Petro y Deicy Jiménez

Filtran videollamada entre Deicy Jiménez y Gustavo Petro: Te voy a poner a hacer...

La periodista colombiana Darcy Quinn divulgó una grabación de una videollamada entre el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, en la que aparecen mensajes enviados desde un perfil de Facebook identificado como "Andrés Maldonado Beltrán", que presuntamente habría sido utilizado por el exmandatario para comunicarse con la mujer.
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias