Filtran videollamada entre Deicy Jiménez y Gustavo Petro: "Te voy a poner a hacer..."

La periodista colombiana Darcy Quinn divulgó una grabación de una videollamada entre el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, en la que aparecen mensajes enviados desde un perfil de Facebook identificado como "Andrés Maldonado Beltrán", que presuntamente habría sido utilizado por el exmandatario para comunicarse con la mujer.
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