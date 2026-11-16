Todos los habitantes de Estados Unidos escucharán este martes 17 de noviembre un mensaje de prueba en emisoras de radio y canales de televisión, como parte de un simulacro nacional organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Te contamos todo lo que debes saber.
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