Empate técnico entre candidatos a la Presidencia de Costa Rica, según sondeo

Los resultados también muestran que entre las personas que indican que no irán a votar, u n 43 % dijo que la principal razón se debe a su valoración negativa de las candidaturas que participan de la segunda ronda, seguido por un 28 % de personas que lo atribuye al desinterés y desilusión con la política , entre otras razones.

La legislación costarricense solo permite la financiación a través de las cuentas bancarias de los partidos políticos.

Agüero, hija de un diputado electo del partido, dijo a La Nación que el dinero se utilizó para la campaña electoral de los candidatos a diputados del partido, especialmente en la provincia de San José, pero que desconoce si el candidato presidencial estaba al tanto.

En la primera ronda electoral del pasado 6 de febrero los costarricenses también votaron para escoger a los diputados para el periodo 2022-2026.

Por su parte, el candidato Rodrigo Chaves declaró que siente “toda la paz del mundo”, pues afirma que él no ha cometido ningún delito y que desconocía de la existencia de ese dinero.

“Ciertamente es un delito electoral que yo no he cometido, yo espero que no (haya delito), porque a la gente involucrada le causaría problemas”, expresó.

“La campaña tiene todos los filtros de ley, hemos actuado con transparencia enorme y así vamos a seguir”, agregó. EFE