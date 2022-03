Biden se reúne con Iván Duque en medio de las tensiones con Rusia en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transmitió este jueves a su homólogo de Colombia, Iván Duque, su intención de convertir a Colombia en aliado principal no OTAN, un estatus especial que conlleva privilegios económicos y militares.

“Hoy me siento orgulloso de anunciar que pretendo designar a Colombia como aliado principal no OTAN”, dijo Biden en la reunión que mantuvo con Duque en la Casa Blanca, en el primer encuentro oficial entre ambos. “Eso es exactamente lo que son ustedes, un gran, gran aliado no OTAN. Esto es un reconocimiento de la relación única y cercana entre nuestros países”, apuntó el mandatario estadounidense.

Biden resaltó que “la relación entre EE.UU. y Colombia es la base para la seguridad y la prosperidad, y va a seguir creciendo con más importancia”. Por su parte, Duque celebró los 200 años de lazos bilaterales y valoró “mucho” la decisión de designar a Colombia como aliado principal no OTAN.

El miércoles los senadores demócratas Bob Menéndez y Tim Kaine presentaron un proyecto de ley para designar a Colombia como aliado principal no OTAN. Hasta ahora, Estados Unidos contaba con 17 países considerados aliados principales no OTAN, entre los que figuran Brasil y Argentina.

Durante el encuentro también hablaron de los retos migratorios, un asunto que Biden consideró que no puede resolver una sola nación ni solucionarse en una sola frontera: “Tenemos que trabajar juntos”. En ese sentido, adelantó que EE.UU. quiere firmar una declaración regional sobre protección de la migración el próximo mes de junio en Los Ángeles durante la Cumbre de las Américas.

Sobre dicha cumbre, Duque consideró que va a ser “una gran oportunidad para abrazar la causa ‘Reconstruir un mundo mejor”, parafraseando el lema de la agenda doméstica de Biden, Build back better (Reconstruir mejor). Duque recordó que esa causa está diseñada para “aumentar la inversión, las oportunidades de trabajo y para permitir el comercio y la inversión para generar empleos”.