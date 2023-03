Bancos de EEUU se unen para rescatar al First Republic Bank con 30,000 millones

Un grupo de instituciones financieras estadounidenses están “en conversaciones” para rescatar a First Republic Bank con hasta 30.000 millones y podrían anunciar la medida este jueves, según diversos medios especializados.

JPMorgan y Bank of America, los dos bancos más grandes de EEUU, depositarán 5.000 millones de dólares cada uno en First Republic, según The New York Times (NYT).

La misma cantidad pondría Citigroup, según The Wall Street Journal.

Por su parte, se espera que Goldman Sachs y Morgan Stanley aporten 2.500 millones de dólares cada uno, si se completa el trato y que un grupo más pequeño de bancos regionales podría aportar 1.000 millones de dólares cada uno como parte del total, detalló el NYT.

Tras esta filtración en los medios, las acciones de First Republic subían un 5,31 % a las 15.00 hora local (19.00 GMT), un gran contraste con la caída de casi 30 % a primera hora de la mañana.