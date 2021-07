Balacera fuera del estadio de los Nacionales empaña noche de las Grandes Ligas

Washington, Estados Unidos.

La jornada del béisbol de las Grandes Ligas estuvo ater sábado empañada por una balacera fuera del estadio de los Nacionales en Washington.



Tres personas recibieron disparos afuera de un estadio de béisbol repleto de miles de espectadores en la capital de Estados Unidos, lo que provocó que el juego se detuviera abruptamente y los espectadores abandonaran el lugar.



La policía dijo inicialmente en Twitter que cuatro personas fueron alcanzadas por los disparos, pero el segundo a bordo de la policía de Washington Ashan Benedict indicó más tarde que había tres heridos en el incidente.

"En ningún momento durante este incidente las personas dentro del estadio viendo el juego estuvieron en algún tipo de peligro. No es un incidente de un tirador activo. Todo ocurrió afuera del estadio", dijo Benedict a periodistas.

La gente se levanta de sus asientos cuando se les pide que abandonen el estadio del Nationals Park. Foto AFP



El diario The Washington Post dijo, citando a la policía, que un hombre recibió un tiro en la pierna y una mujer, en la espalda, y que sus vidas no corrían peligro. El estado de salud del tercer herido no se conoció inmediatamente.

Giolito cumple su "venganza"

En Chicago, la nota deportiva la dio el estelar lanzador Lucas Giolito, que lanzó un juego completo para guiar a sus Medias Blancas en un triunfo sobre los Astros de Houston con amplio marcador de 10x1.



Giolito (8-6), cumpliendo su promesa de "salir con una venganza" en su primera apertura después del receso por el Juego de Estrellas, dejó a los Astros en tres imparables, mientras que el cubano José Abreu conectó un jonrón con dos hombres en base, uno de los cuatro vuelacercas del equipo de Chicago.



Tim Anderson, Zack Collins y los novatos Gavin Sheets y Jake Burger también dieron bambinazos para el estallido ofensivo de los Medias Blancas.

"No me gustó mucho mi primera mitad", dijo Giolito. "Hoy fue realmente un buen punto de partida para accionar el interruptor".



El abridor ponchó a ocho y no caminó a ninguno, con 107 lanzamientos, en el quinto juego completo de su carrera.



Luego de permitir un doble de Michael Brantley con un out en el primer inning, Giolito retiró a 22 en fila antes de que el canadiense Abraham Toro rompiera la magia con un cuadrangular solitario con dos outs en el octavo. Ninguno de los primeros 16 outs de Houston contra Giolito llegó con roletazos; todos fueron elevados o ponchados.

Resultados del sábado en las Grandes Ligas:

Tigres a Mellizos 1x0 (primer partido de una doble-cartelera)



Tigres a Mellizos 5x4 (segundo juego)



Indios a Atléticos 3x2



Orioles a Reales 8x4



Medias Blancas a Astros 10x1



Yankees a Medias Rojas 3x1



Angelinos a Marineros 9x4



Bravos a Rays 9x0



Cachorros a Diamondbacks 4x2



Piratas a Mets 9x7



Cerveceros a Rojos 7x4 en 11 entradas



Cardenales a Gigantes 3x1



Dodgers a Rockies 9x2



Marlins vs Filis 2-2 (suspendido)



Padres - Nacionales (suspendido por balacera)



Rangers vs Azulejos (pospuesto por lluvia)