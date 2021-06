VIDEO: viróloga china revela que el covid-19 es un arma biológica

Redacción.

Hace un año aproximadamente, la viróloga china Li-Meng Yan, que huyó a Estados Unidos tras supuestamente haber descubierto que el coronavirus fue creado en un laboratorio de Wuhan, habló este miércoles y reveló que el covid-19 es un arma biológica.

Durante una entrevista en el programa Newsmax; la especialista declaró que los correos electrónicos de Anthony Fauci que fueron publicados en el Washington Post y Buzzfeed denotaban que él era consciente del avance de la investigación de China, incluso antes de que la pandemia diera inicio.

“Estas personas sabían lo que sucedió, pero optaron por esconderse por el Partido Comunista Chino y sus propios beneficios”, dijo.



Asimismo, detalló que la covid-19 es un arma biológica para atacar. “El agente causante del Covid-19 no es un patógeno natural, sino un arma biológica no restringida. Es un producto del programa de armas biológicas del Gobierno del Partido Comunista Chino, cuya red incluye no solo a los científicos sino también a ciertos grupos de naciones extranjeras”.

