Costa Rica, primer país de la región en vacunar a un millón de personas

San José, Costa Rica.

Un total de 1.012.339 personas han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 y 646.346 tienen el esquema de vacunación completo en Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, informó este miércoles la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).



El gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz, explicó que con corte a 1 de junio al medio día, la entidad registra la aplicación de 1.658.685 vacunas contra la covid-19.





Según los datos, se han aplicado 1.233.816 dosis de la vacuna (73 %) en el grupo prioritario 2, correspondiente a personas con edades entre los 58 años y más. De estas, 693.358 corresponden a primeras dosis y 540.458 a segundas dosis.



Por su parte, en el grupo 1, integrado por trabajadores de primera respuesta ante la emergencia y funcionarios de hogares de larga estancia, se han contabilizado 228.049 dosis de la vacuna. De este total, 127.853 corresponden a primeras dosis y 100.196 a segundas.





El grupo 1 y las personas mayores de 70 años ya han alcanzado la cobertura del 100 % con al menos una dosis, según los datos oficiales



En el caso de personas pertenecientes al grupo priorizado 3 -aquellos menores de 57 años con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, inmunodeficiencias, entre otros- las autoridades han registrado 192.403 dosis: 186.711 primeras dosis y 5.692 segundas.



Además, la CCSS registra la aplicación de 4.417 dosis a personas que forman parte del grupo 4. Entre estas últimas, se destaca la aplicación de 3.291 vacunas a docentes del Ministerio de Educación Pública, 29 a funcionarios de centros educativos privados y 1.097 a otros funcionarios de instituciones como Acueductos y Alcantarillados y los servicios de recolección de basura de las municipalidades.



"Es un paso importante para garantizar que el desarrollo de las actividades educativas se de en un ambiente más seguro para estudiantes, docentes y cuerpo administrativo", afirmó el gerente general de CCSS, Roberto Cervantes.

Hasta ahora, el país ha recibido 2.148.525 dosis de vacunas: 1.812.525 son de Pfizer, 204.000 de AstraZeneca y 132.000 entregadas por el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fabricadas por AstraZeneca.



Costa Rica tiene un contrato con Pfizer para 6 millones de dosis, uno con AstraZeneca para 1 millón de dosis y otro acuerdo con el mecanismo Covax para 2 millones de dosis, que le permitirá cubrir en 2021 a toda la población.



Este país está atravesando una tercera ola de contagios que mantiene los hospitales con elevados niveles de ocupación y con las unidades de cuidados intensivos saturadas.



Hasta el 1 de junio Costa Rica acumulaba 321.279 casos de covid-19 y 4.074 fallecidos. EFE