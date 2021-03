Biden se niega a visitar la frontera con México pese a crisis migratoria

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, descartó este martes visitar "por ahora" la frontera con México, a pesar de la crisis migratoria generada por la llegada masiva de menores y familias indocumentadas en las últimas semanas.



"No por ahora", respondió Biden a la pregunta de un periodista de si planea visitar próximamente la frontera con México, en un breve intercambio antes de subir al helicóptero presidencial para viajar a Pensilvania.



La Casa Blanca afronta una creciente presión para responder a la situación de los miles de menores indocumentados que se encuentran en centros de detención de las autoridades fronterizas o en albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).





Según la cadena CBS News, más de 4,200 niños inmigrantes no acompañados permanecían hasta el domingo en instalaciones de detención de corto plazo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre ellas algunas no aptas para albergar menores.



Ante esa situación, Biden envió a comienzos de este mes a una amplia delegación de sus asesores a visitar la frontera en el estado de Texas y ha tomado varias medidas, como la de movilizar durante 90 días a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para atender a los menores.



Sin embargo, la Casa Blanca se ha resistido a describir la situación en la frontera con la palabra "crisis", que sí utiliza en cambio la oposición republicana, e insiste en cambio en que se trata de un "desafío" y un "gran problema".



Preguntada este lunes sobre por qué Biden no había anunciado planes de visitar la frontera, su portavoz, Jen Psaki, replicó que el presidente está centrado en "desarrollar soluciones" a la situación migratoria que no necesariamente pasan por desplazarse allí en persona.

Esa postura le ha generado algunas críticas de la oposición, que señala el hecho de que el mandatario sí esté viajando para promocionar el plan de rescate económico recién aprobado, con una visita este martes a Pensilvania y el viernes a Georgia.



El Gobierno de Biden ha insistido en que su predecesor, el expresidente Donald Trump, "desmanteló" el sistema de asilo de Estados Unidos y que le llevará un tiempo reconstituirlo, mientras intenta lidiar de la mejor forma posible con el número creciente de inmigrantes.



El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reconoció este martes que el país va camino de recibir este año en la frontera con México a más indocumentados que los que han llegado en las últimas dos décadas. EFE