Trump corre y Biden camina a 24 horas de las elecciones

WASHINGTON. Con cinco mítines en sendos estados claves, Donald Trump impuso ayer un ritmo frenético a su campaña en un intento por alcanzar, a un día de los comicios, a su rival demócrata, quien ayer concentró sus fuerzas en Pensilvania.

“Un voto para mí y el Partido Republicano es un voto para el sueño americano”, dijo Trump ante un mar de simpatizantes en Michigan, en el primero de sus cinco actos.

En el mismo acto, el mandatario prometió que no habría más cuarentenas ni cierres de empresas por la pandemia si es reelegido, en un claro mensaje contra su contrincante y los gobernadores demócratas que se han caracterizado por tomar medidas restrictivas para evitar la expansión del coronavirus, que en Estados Unidos ha causado más de nueve millones de contagios y 230,000 muertos.

El candidato demócrata no tardó en responder al mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter en la que aseguró que “más de 23,000 estadounidenses han muerto de covid y Donald Trump ha renunciado a intentar controlar el virus”.

Trump viajó luego a Dubuque, Iowa, y después siguió por Carolina del Norte, Georgia y a última hora de la noche, Florida.

Favorito. A tan solo un día de la jornada electoral, las encuestas de intención de voto siguen favoreciendo a Joe Biden, al que sitúan diez puntos porcentuales por encima de Trump.

El diario Wall Street Journal aseguraba ayer que el 52% de los votantes han expresado su respaldo a Biden, mientras que el 42% lo ha hecho por Trump.

Sin embargo, el diario apunta que esa ventaja se estrecha en regiones claves. En concreto, indica que en 12 estados donde la lucha entre ambos candidatos está siendo reñida, la ventaja de Biden se reduce a seis puntos.

En una encuesta del periódico The New York Times publicada también ayer, se recoge que en cuatro estados en liza en los que en las elecciones de 2016 Trump se impuso a la entonces aspirante demócrata Hillary Clinton, Joe Biden lleva la delantera.

En concreto, se refiere a Arizona, Pensilvania, Wisconsin y Florida, adonde ayer concluyó Trump su apretada agenda electoral.

El diario asegura que en Arizona, Biden adelanta al presidente por 6 puntos (49%-43%), en Florida por 3 (47%-44%), en Pensilvania, por 6 (49%-43), y en Wisconsin, por 11 (52%-41%).

Latinos. Más de seis de cada 10 electores hispanos en el país respaldan al candidato demócrata a la Casa Blanca, y casi tres de cada diez aDonald Trump, según una encuesta publicada ayer.

Biden tiene un 62% de apoyo, frente a un 29% de Trump y un 7% no está seguro de por quien votará, de acuerdo con el sondeo de Hart Research, que entrevistó por teléfono a 410 latinos registrados para votar.

Entre los que no piensan votar por Trump, un 51% dijo que no hay la más mínima posibilidad de un cambio de opinión a última hora; mientras que entre los que no apoyan a Biden es un 23% el que descarta que lo haga finalmente.

Cierre de voto adelantado. El esprint final de los candidatos coincide con la clausura del voto presencial por adelantado en estados como Nueva York, bastión demócrata, o en la disputada Florida.

En la ciudad de Nueva York, donde se da por asegurada la victoria de Biden, más de un millón de personas han aprovechado para depositar sus papeletas en las primeras elecciones en las que se ofrece esta opción de voto.

En el colegio electoral instalado en el estadio Madison Square Garden, en Manhattan, Danielle Sintra explicó a Efe que acudió ayer a votar porque el pasado sábado, cuando abrieron los centros para el sufragio anticipado, la cola daba la vuelta al edificio.

Los analistas coinciden en que Trump necesita ganar en Florida, que aporta 29 de los 270 votos del Colegio Electoral requeridos para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales.