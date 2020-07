Panamá alcanza récord de 22 muertes en un solo día y acumula 35,237 contagios

Panamá, Panamá.

Panamá alcanzó este jueves la marca de 22 muertes por COVID-19 en un solo día, y sumó 774 nuevos casos que elevaron a 667 las defunciones y a 35.237 los contagios confirmados de la enfermedad, informaron las autoridades de salud.



Hay 944 pacientes hospitalizados, 149 en unidades de cuidado intensivo (UCI) y 795 sala general, mientras que 16.508 se encuentran aislamiento domiciliario, de ellos 673 en hoteles que funcionan provisionalmente como hospitales.



El informe destaca que la mayor cantidad de fallecimientos según con el rango de edad se sigue concentrando entre las personas de más de 60 años, con 477 defunciones del total de 667.

A la fecha y desde 9 de marzo, cuando se reportó el primer contagio de la enfermedad, se han realizado 135.801 pruebas de detección de COVID-19, el 26 % de ellas positivas.



Las pruebas por millón de habitantes ascienden a 31.740, con 2.352 muestras efectuadas en las últimas horas, para una positividad de 33 %.



Panamá es el país más afectado de Centroamérica por el COVID-19 de acuerdo al número contagios confirmados, mientras que por fallecidos es Guatemala con 843.



La provincia de Panamá, donde está la capital, y la contigua de Panamá Oeste son las que registran la más alta incidencia de casos con 21,781 y 6,144, respectivamente, y en razón de ello son las únicas de las 10 del país con fuertes restricciones a la movilidad de la población.



El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo este miércoles en sus redes sociales que la fase más difícil de la pandemia está por llegar y que esto "exige de los panameños no ceder ni un palmo de terreno al avance de este virus maligno".



Las autoridades panameñas señalaron que se trabaja en reforzar la capacidad instalada de los principales hospitales del país, y no se descarta que se habiliten además los centros de convenciones para atender pacientes afectados por la COVID-19.



Panamá marcha con paso hacia la reactivación de actividades económicas, aunque el comercio no esencial, restaurantes, hoteles, la educación y los eventos culturales y deportivos siguen cerrados.