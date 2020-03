Bolsonaro se somete a un segundo examen de coronavirus

Río de Janeiro, Brasil.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se sometió este martes a un segundo examen para detectar el coronavirus, una prueba que fue recomendada por los médicos pese a que un primer análisis que le realizaron la semana pasada dio negativo.



Fuentes oficiales explicaron que, una vez tomadas las muestras necesarias, el mandatario se dirigió al Palacio presidencial de Planalto para continuar con sus actividades habituales.



Pese a los cuidados adoptados, Bolsonaro ha insistido en minimizar los efectos de la pandemia, al punto de que el pasado domingo se sumó a unas manifestaciones, que incluso él mismo alentó, en favor de su Gobierno y en protesta por decisiones del Parlamento o la Justicia que han frenado algunas iniciativas del Ejecutivo.



Bolsonaro estuvo la semana pasada en Miami, donde incluso fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mitad de las 30 personas que integraron la comitiva y regresaron con él en el mismo avión oficial ha dado positivo para el coronavirus.

Primera muerte en Sao Paulo

Las muestras para el primer examen le fueron tomadas a Bolsonaro el pasado jueves, un día después de su regreso, por lo que se teme que el eventual período de incubación de la enfermedad pudiera no haberse completado para ese momento.



Aunque el resultado de este nuevo examen es esperado para este miércoles, el presidente, de 64 años, aún no ha suspendido sus actividades ni se ha puesto en una cuarentena preventiva, como ha recomendado el propio Gobierno a través del Ministerio de Salud.

Vea: Brasil registra su primera muerte por coronavirus



Según las autoridades sanitarias, todas las personas mayores de 60 años deben permanecer "aisladas" como medida de prevención, ya que integran uno de los llamados "grupos de riesgo".



Hasta hoy, en Brasil se ha confirmado cerca de 300 casos de la enfermedad y este martes las autoridades del estado de Sao Paulo, el más poblado y el más afectado por el coronavirus, informaron sobre la primera muerte que se registra en el país por la enfermedad. EFE

