Migrantes en El Paso en condiciones inhumanas

El Paso, Texas.



Las imágenes impactan y narran la cruda realidad de miles de migrantes centroamericanos detenidos por la Patrulla Fronteriza en su búsqueda del “sueño americano”. Es un campo de detención improvisado bajo el puente Paso del Norte en El Paso (Texas), incluye una valla metálica rematada con alambre de púas.



Varios medios como el estadounidense Los Angeles Times y el británico BBC relatan el hacinamiento en que se encuentran adultos, niños y bebés en espera de que se revise su solicitud de asilo para poder ingresar a EEUU. Mientras esto ocurre, el presidente Donald Trump, critica a los gobiernos de Centroamérica y México, y amenaza con cerrar la frontera con el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador.

Lea: EEUU: Migrantes duermen en la tierra y hacinados en campos de detención improvisados



De acuerdo con el reporte de Los Angeles Times, el campo temporal de detención es “es una respuesta extrema pero necesaria al reciente aumento de familias centroamericanas que cruzan ilegalmente a EEUU para solicitar asilo”, palabras del comisionado Kevin McAleenan, el cargo de más responsabilidad del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP).



El funcionario manifestó que la frontera entre su país y México alcanzó un “punto de quiebre”.

Hombres, mujeres, niños y bebés que permanecen retenidos en el recinto improvisado por la Patrulla Fronteriza en condiciones inhumanas e insalubres, según denuncias de los defensores de inmigrantes.

McAleenan atribuyó lo que ocurre al incremento “sin precedentes” del número de migrantes que cruzan de forma ilegal. El jefe de la Patrulla Fronteriza también advirtió que muchos de los inmigrantes llegan enfermos después de largas y agotadoras travesías y que “teme una tragedia” en sus instalaciones.



“Con estos números, con este tipo de enfermedades que estamos viendo en la frontera, me temo que es solo cuestión de tiempo”, aseguró.

Lea también: Trump critica inacción para frenar a los inmigrantes: “No hacen nada”



En estos momentos -el miércoles- la Patrulla Fronteriza tiene bajo su custodia a 13,000 inmigrantes. “Un número alto para nosotros es 4,000; una cifra de crisis es 6,000; así que 13,000 no tiene precedentes”, explicó McAleenan.



“Estamos de camino a superar más de 100,000 capturas y encuentros con migrantes, con un 90% (90,000) de cruces ilegales entre los puertos de entrada. Marzo será el mes con el número más alto en una década”, subrayó el funcionario.

Entre los migrantes predominan unidades familiares con niños o menores no acompañados que no pueden ser fácilmente repatriados.

Críticas



El presidente del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el demócrata Bennie Thompson, criticó al CBP por poner a cientos de personas bajo el puente de El Paso.



“No hay una razón legítima para que los migrantes sean retenidos en condiciones horribles o acampados bajo puentes. El Departamento de Seguridad Nacional tiene los medios para procesar a los individuos de forma ordenada y adecuada”, afirmó.



“Desafortunadamente, en lugar de usar la poca credibilidad que le pueda quedar al DSN, el gobierno utiliza la propaganda para impulsar su agenda antiinmigrante”, denunció el congresista representante de Misisipi.



También los defensores de los inmigrantes califican a esta medida como parte de una serie de prácticas inhumanas dirigidas a los solicitantes de asilo. Argumentan que exponer a las familias y niños pequeños a condiciones insalubres y noches frías en el desierto los pone en peligro. Y es que los retenidos bajo el puente de El Paso duermen en el suelo y apenas se arropan con una manta de plástico aislante para protegerse del frío.



El CBP colocó una carpa bajo el puente para que los migrantes se resguarden del sol y las condiciones exteriores, pero se queda pequeña ante la candidad de personas retenidas en el lugar.

Las últimas estadísticas oficiales de la Patrulla Fronteriza reflejan que entre octubre del año pasado y febrero pasado en Yuma han sido detenidos 17,578 inmigrantes, en contraste con los 5,319 aprehendidos en el mismo período del año pasado.

Amenaza de Trump



El presidente Donald Trump volvió a acusar ayer a México de no detener el flujo de migrantes que ingresan ilegalmente a su país y amenazó con cerrar la frontera común “la próxima semana” y “durante mucho tiempo”.



Tras una arrremetida el jueves en Twitter y en un mitín en Michigan, Trump lanzó ayer nuevos tuits matinales e insistió en Florida en que el Congreso debe cambiar las “débiles” y “patéticas” leyes migratorias estadounidenses, acusando a México de hablar mucho y no hacer “nada” para detener la llegada de inmigrantes ilegales a EEUU.



“En este momento tenemos dos grandes caravanas que vienen de Guatemala, caravanas masivas, que marchan a través de México”, dijo a periodistas en Lake Okeechobee. “México puede detenerlos, pero eligió no hacerlo. Y si no los detienen, vamos a cerrar la frontera y la mantendremos cerrada durante mucho tiempo. No estoy jugando”, afirmó Trump.



“Si México no detiene de inmediato TODA la inmigración ilegal que ingresa a Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, estaré CERRANDO la frontera, o grandes secciones de la frontera, la próxima semana”, tuiteó Trump.



“Estoy muy molesto con México”, enfatizó luego en una rueda de prensa en Palm Beach.

Autoridades migratorias informaron que solo este martes fueron detenidas 4,100 personas, una cifra récord en la frontera en más de una década, y que marzo terminará quizá con más de 100,000 detenciones, algo que tampoco se ve desde hace más de 10 años.

Cautela de Obrador



El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó polemizar. “No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. Amor y paz”, dijo en un acto en Veracruz.



“Ya le hemos dicho al propio presidente Trump que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es creando empleos y que haya bienestar en Centroamérica y en México, y así se resuelve el problema, no de otra forma”.



El gobierno de López Obrador ha sido cauteloso con este tema y busca inversiones por unos 10,000 millones de dólares para impulsar el crecimiento en el sur de México y Centroamérica con el objetivo de frenar la migración ilegal.



Trump también cuestionó a Honduras, Guatemala y El Salvador, de donde proviene la mayoría de los migrantes que buscan un destino mejor en EEUU, criticándolos por recibir “durante años” fondos de ayuda estadounidense y no revertir la marcha de sus ciudadanos.



México dijo esta semana estar al tanto de la formación de una “Caravana madre” en Honduras que podría tener “más de 20,000 personas”. Pero Honduras negó tener “ningún indicativo de ello”. No ha habido informes recientes de caravanas migrantes provenientes de Guatemala.