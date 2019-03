El Congreso de EEUU dice al Pentágono que no aprobará el presupuesto del muro con México

Washington, Estados Unidos.



Los demócratas del Congreso de Estados Unidos advirtieron este martes al Pentágono de que no aprobarán su presupuesto para el año próximo debido a la existencia de una partida destinada a financiar el muro con México que pide el presidente, Donald Trump.



El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Smith, hizo la advertencia al secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, en una audiencia celebrada este martes para revisar el presupuesto del Pentágono.



"Este presupuesto no va a ser aprobado", aseguró Smith durante la audiencia.



La propuesta presupuestaria para el año fiscal 2020 presentada por el jefe del Pentágono, que asciende a 750,000 millones de dólares, contempla una partida de unos 9,200 millones de dólares para la construcción de infraestructuras, que podrían ser empleados para financiar el muro con México.



De este montante, 3,600 millones servirían directamente para erigir el muro -un proyecto que defiende la Casa Blanca pero al que se opone el Congreso- y otros 3,600 millones para "la financiación de otras emergencias", explicó el secretario de Defensa.



El presidente Trump ya decretó el pasado 15 de febrero una emergencia nacional en la frontera sur con el objetivo de obtener de la cartera de Defensa los fondos que el Legislativo le había negado.



Con esta medida, Trump buscaba alcanzar 8,000 millones de dólares desviando unos 6,600 millones previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro.



"Financiar el muro fronterizo con fondos del Departamento de Defensa es increíblemente irresponsable (...). Da igual lo que cada uno piense del muro, considerar al Pentágono como una hucha socava su credibilidad", denunció el congresista.



Smith acusó a Shanahan, también presente en la audiencia, de que su maniobra contable busca permitir al Pentágono "argumentar" que, en el momento en que destine fondos a la construcción del muro, se está ciñiendo al presupuesto cuando, en realidad, está empleando esos fondos como si se tratara de una "caja b".



"El Ejército no es la única manera de disuadir a nuestros adversarios -dijo Smith-, podemos colaborar con nuestros socios, podemos recurrir a la diplomacia; podemos hacer muchísimas cosas sin tener que recurrir a Defensa, pero con este presupuesto no será posible", agregó.



La advertencia del legislador demócrata se produce un día después de que el Pentágono autorizase una primera partida de 1, 000 millones de dólares para construir 57 millas de muro de 18 pies de altura en los sectores de Yuma (Arizona) y El Paso (Texas), fronterizo con Ciudad Juárez (México).