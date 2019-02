México quiere que EEUU promueva campaña antidrogas para los jóvenes

Ciudad de México.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pedirá "respetuosamente" a Estados Unidos que promueva una campaña contra las drogas entre los jóvenes, puesto que, a su juicio, el consumo en la nación vecina impulsa el tráfico y la violencia en México.



"Vamos a pedir respetuosamente al Gobierno de Estados Unidos para que ellos atiendan a los jóvenes" de su país, señaló el mandatario en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.



El líder izquierdista, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), explicó que el Ejecutivo mexicano está ya trabajando en una campaña nacional para evitar que los jóvenes consuman estupefacientes o participen en el tráfico de drogas.



Lea más: AMLO pone a temblar a policías y azafatas al viajar en vuelos comerciales



En este sentido, instó a Estados Unidos a hacer lo mismo y ofrecer varios programas para los jóvenes, tanto para desalentar el consumo como para ayudarlos laboralmente.



"Que los jóvenes de Estados Unidos tenga alternativas y oportunidades. Que no sean marginados ni discriminados. Y que al mismo tiempo haya una campaña en Estados Unidos de orientación a los jóvenes, que no existe", agregó.



Según dijo, el consumo en jóvenes del país vecinos beneficia a los cárteles de las drogas. "Crece el consumo en Estados Unidos y crece el tráfico", alertó.



López Obrador remarcó que la campaña antidrogas mexicanas será "amplia y creativa" y busca promover y concienciar a toda la ciudadanía sobre los peligros del consumo de estupefacientes.



Lea más: El fundador de Huawei afirma que EEUU no podrá destruir la compañía



Hay que "crear conciencia en los jóvenes para no caer en el vicio de las drogas. Sobre todo de las drogas que son fatales y que destruyen", apuntó.



Tampoco descartó "revisar" el uso de ciertas drogas que consideró que no son "tan adictivas" o "peligrosas".



Cuestionado por los medios, no descartó tampoco la posible regularización del cannabis durante su mandato, que ha de culminar el 1 de octubre de 2024.



Pero recordó que, antes que nada, el Ejecutivo trabajará en la prevención para evitar que los jóvenes tomen "conductas antisociales".



El tráfico de drogas, la mayoría de este con destino a Estados Unidos, es uno de los negocios más lucrativos para el crimen organizado con presencia en México.