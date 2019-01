Colombia dice que EEUU no le ha planteado el envío de tropas al país

Bogotá, Colombia.



El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró este martes que Estados Unidos no le ha planteado al Gobierno de su país el envío de soldados, después de que ayer se viera una anotación en la libreta del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que decía "5,000 tropas a Colombia".

"No lo han planteado", afirmó tajante Trujillo en una rueda de prensa al ser preguntado si en algún momento el Gobierno de Estados Unidos le ha planteado a Colombia la posibilidad de aumentar su presencia militar en el país.

En la anotación de la libreta de Bolton se leen dos inscripciones: la primera reza "Afganistán, bienvenidas las negociaciones" de paz con los talibanes, mientras que la segunda dice "5,000 tropas a Colombia".



La imagen del cuaderno causó revuelo en Colombia, donde surgieron todo tipo de especulaciones sobre si está relacionado con la crisis en Venezuela.

En ese sentido, el canciller insistió en que el Gobierno de Iván Duque "desconoce la razón y el alcance de esa mención a Colombia en ese cuaderno de apuntes".

"No voy a hacer futurología, desconocemos la razón y el alcance de esa mención a Colombia; no sabemos absolutamente nada más", resaltó Trujillo.

Por ello recordó que el diálogo entre ambos países es constante y permanente, por lo que Colombia hará "tareas de reflexión con ese gran amigo que son los Estados Unidos" y continuarán conversando sobre los temas de interés bilateral, hemisférico y global.



"Yo no me voy a anticipar a nada, aún más en una materia tan sensible, y simplemente reitero que no se tiene conocimiento acerca de la razón y el alcance de esa mención en un cuaderno de notas del señor John Bolton durante el desarrollo de una rueda de prensa", aseveró.

La imagen del cuaderno del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos se conoció después de una rueda de prensa en la que la Casa Blanca anunció sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y por la que el Gobierno de Donald Trump no dio explicaciones.

Las sanciones anunciadas contra PDVSA tienen como objetivo ahogar económicamente al Gobierno de Nicolás Maduro, ya que según Bolton afectarán a 7,000 millones de dólares en activos de la petrolera.

Tanto Colombia como Estados Unidos, y la mayoría de países de la región, han reconocido como mandatario legítimo de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien se autoproclamó como tal el pasado 23 de enero.