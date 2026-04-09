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“Tavo” era director técnico del Deportivo Erandique antes de ser asesinado

El entrenador de fútbol Nelson Octavio Cárcamo, conocido como “Tavo”, fue asesinado en Erandique, Lempira, donde se destacó por su labor como director técnico del equipo femenino de Erandique y del Deportivo Erandique, dejando un legado en el deporte local.

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 18:28 -
  • Diario La Prensa
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El entrenador de fútbol Nelson Octavio Cárcamo, “Tavo”, fue asesinado en Erandique, Lempira, en un hecho que ha causado consternación en el deporte local.
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El crimen ocurrió dentro de un taller de motocicletas en Gualmoaca, pleno centro de Erandique, donde sujetos armados le dispararon en reiteradas ocasiones.
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Nelson Octavio Cárcamo perdió la vida de manera inmediata tras el ataque armado registrado en la mañana de este jueves en el occidente del país.
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Autoridades policiales aún no han brindado mayores detalles del hecho violento, mientras continúan las investigaciones en la zona.
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Cárcamo era una figura reconocida del fútbol local, con una amplia trayectoria como entrenador y formador de talentos en Erandique.
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Se desempeñó como director técnico del equipo femenino de Erandique y del Deportivo Erandique, dejando una huella en el deporte regional.
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También fue jugador de equipos como Galácticos y Veteranos, destacando por su compromiso y pasión por el fútbol.
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Tras su fallecimiento, sectores deportivos expresaron profundo pesar y destacaron su liderazgo y entrega en cada equipo que dirigió.
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Jugadoras que estuvieron bajo su dirección lo recordaron como un guía dentro y fuera de la cancha, clave en su formación deportiva.
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La comunidad deportiva lamenta su muerte y asegura que el legado de “Tavo” vivirá en cada cancha y en cada jugador que formó.
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