¡En Vivo! Motagua y Aguilas se enfrentan en el partido del año

1

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua pudo rematar la serie, pero parece que les gusta sufrir. Este martes vencieron 2-0 al Águila de El Salvador en la ida de la repesca y quedaron con un pie dentro de la Champions de Concacaf, torneo donde están los más grandes de la región.Los azules salieron con el pie en el acelerador y rápido en el partido se pusieron a ganar con un gol del defensor Luis Vega, quien remató cruzado para abrir el marcador en un Chelato Uclés que estuvo picante.Los aguiluchos no se encontraron cómodos en el partido, el equipo de Diego no les prestó la pelota y en el primer tiempo, Marlon Licona estuvo tranquilo ya que no le remataron.