$!Defensa: “No responsabilicen a JOH por cualquier cosa que Tony pudo haber hecho”

NUEVA YORK Luego de la argumentación de la Fiscalía, enseguida y en medio de un rotundo silencio fue el turno de la defensa. La exposición estuvo a cargo de Renato Stabile, abogado de Hernández, quien atacó las pruebas presentadas por la Fiscalía.

ARGUMENTOS FINALES DEFENSA

“Damas y caballeros, la ciudad de Nueva York es donde crecí. Les pido que usen su astucia callejera de Nueva York; no es fácil engañar a los neoyorquinos. Hay tantas cosas en este caso que te hacen rascarte la cabeza. Uno esperaría ver video y audio; no tenían ninguno. Ustedes vieron fotografías, libros contables, transcripciones, pero recuerden que era el presidente de Honduras y se tomaba fotografías con muchas personas. Si suman todos los testimonios, suman cero más cero, más cero. Hablemos del radar inexistente. Sin fechas concretas. ¿Hubo testigos imparciales? Quizá algunos. La mayoría tenía una agenda.

José Sánchez - ¿por qué estaba en la habitación? El Sr. Hernández visitó el negocio. Pero su seguridad dijo que nadie más entró a la habitación. Geovanny Fuentes y los datos que supuestamente indican que estuvo en Casa Presidencial - ¿por qué no hay datos de que estuvo en Graneros? Ustedes vieron cómo esta gente trabaja. José Sánchez dijo que tiene un video del presidente tomando dinero del narcotráfico, pero no existe tal video”. José Sánchez dice que perdió tres USB en una maleta, todo eso es pura especulación. José Sánchez era un contador y debió tener pruebas de cheques, registros de Excel, y pregunto ¿dónde está esa evidencia? Dijo que JOH quería estar en el poder 50 años, ¿pasó? Eso no pasó. Toda esta gente contó que son criminales, que son asesinos y también dijeron que sobornaron a JOH, y no tienen pruebas. No les pido que hagan otra cosa, sino creer en esto, que son criminales, que pueden asesinar con sus armas, pero que también pueden asesinar con sus mentiras. Han hablado de fraude electoral, pero no tienen pruebas. Usaron a (Devis) Leo Rivera para tenderle una trampa a Fabio Lobo. La verdadera conspiración es entre estos narcotraficantes para capturar a JOH. Estados Unidos nunca pidió extraditar a estas personas porque las estaban utilizando. Dicen que todos se entregaron a Estados Unidos, pero lo hicieron porque sabían que el señor Hernández venía tras de ellos. No solo se subieron a Jet Blue. Era un avión de la DEA, con grilletes en las piernas. Fueron capacitados para hablar sobre sus acuerdos de cooperación.

Los Valle les dijeron que en 2013 le dieron un millón de dólares a JOH, pero es ilógico que si le diste todo ese dinero a cambio de protección después quieras matarlo. Aquí vino el policía diciendo que vio un cuarto lleno de dólares en la casa de Tony, ¿ustedes creen que es cierto? Alex Ardón tuvo una pelea en la cárcel y un celular en la cárcel, no le pasó nada. Dijo que necesitaba el teléfono para llamar a su familia, ¿en serio? Tienen un teléfono para eso. El celular es para ordenar hits. ¿A quién estaba llamando? Un hombre que se está ahogando agarrará hasta la punta de una espada. Estos testigos se enfrentan a cadena perpetua más treinta. ¿Cuántos asesinatos son demasiados? ¿Uno?, ¿dos?, ¿diez?, ¿50?, ¿200? Si el resultado no tiene impacto en su sentencia, ¿por qué fueron sentenciados después? Todos afirman que deben decir la verdad, contar todos su crímenes, pero la verdad es que ellos recibirán un carta 5K1. ¿El “TH” de la cocaína? Obviamente es Tommy Hilfiger. Nadie pide “cocaína Tony Hernández”.

Testigos

Usted escuchó que supuestamente el Chapo viajó personalmente a Honduras para entregar el millón de dólares. ¿Asumiría ese tipo de riesgo? Dame un respiro. Perdón si estoy siendo sarcástico. Solo les estoy pidiendo que usen su inteligencia callejera de Nueva York. El general Romero voló hasta aquí y le dijo adónde conducía a JOH, no voló hasta aquí para mentirle, era militar de principio a fin. ¿Los textos? Les sugiero que se los lean entre ustedes, verán que no tienen sentido... Y Tony Hernández - ¿A JOH le importa? Seguro. ¿Lo protegió? No, eso es culpa por asociación. No es justo.

¿Es tan difícil imaginar que el hermano pequeño de JOH le dijera a la gente: “Denme dinero para que mi hermano, el presidente, les dé algo y luego se lo guarden?”. Usted escuchó el testimonio del propio señor Hernández. Quería hablar, quería dejar las cosas claras. No iba a dejar que mintieran al respecto. Lleva años luchando contra ellos. Todos los grandes narcotraficantes de Honduras están en la cárcel. Quieren que piense que es solo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos. ¿Pero por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron. ¿Por qué no simplemente quedarse en casa y contar el dinero de las drogas? Por favor, no responsabilice a JOH por cualquier cosa que Tony pudo haber hecho. Nadie puede decirle cómo votar en este veredicto ni en una elección. No es necesario aceptar todo lo que dice Estados Unidos. Le pedimos que no sea culpable de todos los cargos. Gracias”.

SEGUNDA PARTE INTERROGATORIO DE LA DEFENSA