El alegato completo de la Fiscalía contra JOH

El acusado Juan Orlando Hernández es un narcotraficante, a gran escala. Abusó de su poder para, como él mismo lo expresó, meter las drogas en las narices de los gringos, y ellos no se dieron cuenta.

Admitió que visitó a Fuad Jarufe, que su hermana Hilda trabajaba para su campaña. Dijo que todos los políticos hondureños hacen viajes de droga. Excepto él, afirma. La foto en el Mundial con Arnulfo Valle - preguntan si JOH dice la verdad. no aguanta.

Una conspiración es un acuerdo en cualquier forma. No es necesario que sea un contrato. La conspiración de las armas, ya sea que dos o más personas acordaran usarlas para drogas. Para el lugar, JOH fue llevado al aeropuerto del condado de Westchester. JOH pensó que había engañado a todos.

Ese fue el caso del gobierno. ¿El caso de la defensa? JOH testificó. Visitó Estados Unidos para reunirse con gente, claro. Nada de eso deshace su narcotráfico. El caso de la defensa no cambia nada. Ahora hablemos de los cargos. ¿Hubo un acuerdo? Sí.

JOH no extraditó a los Valle para luchar contra las drogas; lo hizo para salvar su propio pellejo y enviar un mensaje. JOH y sus socios tenían un trato: los que se quedaran con JOH y no llamaran demasiado la atención, podían seguir vendiendo drogas.

Los Valles se pusieron demasiado ruidosos. La defensa enfatizará que Valles fue extraditado por JOH. Pero considere la línea de tiempo. Se asociaron con JOH y luego cambió. En 2010 - ya vieron esta foto, Arnulfo Valle y JOH en el mundial, JOH dijo que no se acordaba.

JOH te dijo que nunca conoció a Geovanny Fuentes. Pero sus hijos estaban en fotos con JOH. José Sánchez no es un narcotraficante. Lo respalda Lionel Rivera. Escuchaste cómo Geovanny Fuentes torturó y luego mató a un policía. Estaba protegido por JOH.

El teléfono celular de Geovanny Fuentes fue incautado en 2020; en él, Casa Presidencial en 2019. En el estrado, JOH no pudo explicarlo, no pudo admitir que estuvo en Casa Presidencial esos días. Y los hijos de Geovanny con JOH - eran socios.

No le pedimos que apruebe lo que hicieron estos hombres. Pero estaban allí, en El Paraíso, en Casa Presidencial. JOH los llamó mentirosos profesionales. Eran narcotraficantes profesionales, como el acusado. La única diferencia es que JOH era un político.

Sus argumentos no tienen sentido. Afirman que JOH intentó luchar contra el narcotráfico. Él era el presidente, ¿cree que va a decir que está a favor del narcotráfico? Necesitaba hacer que pareciera que lo estaba intentando.

No importa, hizo algunas cosas: viste los libros de contabilidad sobre drogas, escuchaste que dijo que quería meter las drogas en las narices de los gringos, los estadounidenses. Los testigos le dijeron que no se incautaron drogas en Honduras.

JOH no fue duro con el crimen, fue duro con sus enemigos. Protegió a su primo Pineda y a su hermano Tony. Los pedidos de extradición de Tigre Bonilla y Mario Calix fueron realizados en 2018 y 2019 y aún estaban pendientes cuando dejó el cargo en 2022.

José Sánchez tomó esa postura y le dijo que era contador en Honduras, que se fue después de presenciar a JOH y Geovanny Fuentes Ramírez. Estaba allí para cambiar dólares por lempiras. ¿Por qué se inventaría un papel tan pequeño?

¿Crees que Fabio Lobo quería implicar a su padre? No. Si mienten, lo pierden todo... El abogado defensor dijo que JOH no se referiría a Juan Orlando Hernández en este caso, pero dicen que no creen en los libros de contabilidad.

El estándar no es indudable, está más allá de toda duda razonable. Durante años explotó el sistema político para el narcotráfico. Usó al ejército y la policía y su propio poder. Es hora de que emitas un veredicto de culpabilidad. Gracias.