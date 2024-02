Con testimonio de exmiembro del Cártel de Sinaloa cerró quinto día del juicio contra JOH

El día 5 del histórico juicio en contra del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) por supuestos vínculos con el narcotráfico finalizó este lunes por la tarde en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Hasta ahora la fiscalía ha presentado a seis testigos. Este lunes desfilaron frente al juez Kevin Castel cuatro personas, tres de ellos a testificar y un intérprete que fue contratado por la fiscalía para describir su participación en la interpretación de audios y escuchas telefónicas relacionadas con el caso contra JOH.

La jornada de este lunes inició con el contrainterrogatorio de la defensa al exagente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) Miguel Reynoso, quien había comenzado su testimonio desde el viernes. A Reynoso le siguió Manuel Prado, un intérprete con 35 años de experiencia que revisó los audios y escuchas telefónicas relacionados con el caso. Esas grabaciones de llamadas fueron parte de las investigaciones que sirvieron para capturar y luego condenar por asociación ilícita al Porky y la mayor parte de la estructura de la MS-13.

Continuó la agente de la DEA Jennifer Taul, quien estuvo en Honduras durante un mes como parte de sus operaciones de la agencia antidrogas en la región. El último testimonio del día estuvo a cargo de un exmiembro del cartel de Sinaloa identificado como Luis Pérez, quien afirmó haber entregado un millón de dólares para la campaña de JOH en 2013. “En dos pagos de $500.000 cada uno”.

El contrainterrogatorio del abogado Colon a excapo del cártel de Sinaloa, quinto testigo de la Fiscalía

Juez: Contrainterrogatorio. Colon: Háblame de tus crímenes en Colombia. Pérez: Tenía 20 años. Abogado Colon: ¿Tienen algún acuerdo de cooperación? Pérez: Sí. Colon: Déjame preguntarte sobre la obtención de identificaciones falsas, ¿eso fue en 2012? Pérez: Sí. Colon: ¿Dónde? Pérez: Honduras. Colon: ¿Conseguiste la licencia? Luis Pérez: Sí. En San Pedro Sula. Yo estaba viviendo allí. Colon: ¿Usaste la identificación de otra persona? Pérez: Creo que sí. De un señor mexicano al que luego intentaron arrestar. Colón: ¿Qué documentos? Pérez: Licencias de conducir. Luis Pérez: Con la licencia de conducir falsa saqué pasaporte y visa mexicana... También le pagué a un funcionario de la embajada de Israel en Colombia. Colon: ¿Era vicecónsul? Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: Sostenido. Colon: ¿Cuánto tiempo? Pérez: 2008 a 2010. Luis Pérez: Esta mujer que llevaba dinero de Honduras a Colombia era funcionaria de la embajada de Israel en Colombia. Colon: ¿Cuánto transportó? ¿En total? Luis Pérez: Alrededor de 150 millones de dólares. Colon: ¿Esto lo hiciste con el cartel de Sinaloa? Luis Pérez: Sí. Colon: ¿Conociste a “El Chapo”? Pérez: Sí. Viví en Sinaloa unos meses. 2011-12. Colon: ¿Cómo llegaste a Sinaloa? Pérez: Me abordaron en San Pedro Sula.

Capo del cártel de Sinaloa mencionó a Fabio Lobo, Arnulfo Valle, Tony Hernández y a empleado de la portuaria (16:19 pm - 16:34 pm)

Fiscal Tarlow: ¿Quién te presentó a Mario? Luis Pérez: Fabio Lobo, hijo del expresidente. Y Fredy Nájera. Fiscal: ¿Hablaste con Mario sobre las elecciones presidenciales de Honduras? Pérez: Sí. Mediados de 2013. Mario nos escribió pidiendo ayuda económica para la campaña de JOH. Fiscal Tarlow: ¿Cuánto pidió Mario para la campaña de JOH? Luis Pérez: $1 millón. Fiscal: ¿Lo proporcionaste? Pérez: Sí. En dos pagos de $500,000 cada uno. Fiscal Tarlow: ¿Quién dio el dinero? Luis Pérez: Arnulfo Valle, El Loco... Fiscal: ¿Quién dijo gracias? Pérez: Mario me dijo que JOH dijo gracias por el aporte. Fiscal: ¿Habló con Arnulfo Valle sobre la elección presidencial de Honduras? Luis Pérez: Sí... Arnulfo se reunió con “Tony” Hernández en Copán y llegaron a acuerdos, me dijo que el millón de dólares ya estaba entregado y le dio las gracias. Fiscal Tarlow: ¿Cómo se movieron las drogas en 2014? Luis Pérez: Helicópteros. Registrado en los EE.UU. Fiscal: ¿Alguna incautación de sus drogas después de 2014? Pérez: No.

Luis Pérez (nombre ficticio), sexto testigo de la Fiscalía, pasa al estrado (15:46 pm - 16:15 pm)

La Fiscalía presentó al sexto testigo en el quinto día del juicio de Juan Orlando Hernández. Se trata de un excapo del cártel de Sinaloa, quien comenzó su testimonio asegurando que aportó 2.4 millones de dólares para la campaña de JOH. Juez: Si no podemos tener este número de espectadores sin que interfiera con la audiencia del jurado, tendré que cerrar algunas filas en la galería. El siguiente testigo es Luis Pérez. Fiscal Tarlow: ¿De dónde eres? Luis Pérez: De Colombia. Pero he vivido en otros lugares, incluido Honduras. Trafiqué con cocaína. Fiscal: ¿Cómo lo transportaste? Pérez: En aviones, helicópteros, lanchas rápidas. Fiscal: ¿Cuánto por Honduras? Pérez: 200,000 kilos.

Fiscal Tarlow: ¿Cuánto dinero ganas? Luis Pérez: 50 millones de dólares. Fiscal: ¿Contribuiste con algo de esto a la campaña de JOH? Pérez: Sí, en 2013. Di $2,400,000. Fiscal: ¿Eras miembro de alguna organización? Pérez: Sí. El cartel de Sinaloa. Yo trabajé para “El Chapo”. Fiscal Tarlow: ¿Fue acusado de delitos en Estados Unidos? Luis Pérez: Sí. Me entregué a las autoridades estadounidenses en Belice en mayo de 2015. Fiscal: ¿Se declaró culpable? Pérez: Sí. Fiscal Tarlow: ¿Fue sentenciado? Luis Pérez: Sí, en 2015; luego el gobierno presentó una moción para reducir mi sentencia basándose en mi cooperación. Se redujo a 75 meses. Fiscal: ¿Lo has servido? Pérez: Sí. Fiscal: ¿A quién le pagaste por la campaña de JOH? Pérez: A Mario, el segundo funcionario de mayor rango en Puerto Cortés, Honduras. Fiscal: ¿Cómo usabas el Puerto antes de conocer a Mario? Pérez: Contenedores de Colombia. Fiscal: ¿Cuánto? Pérez: 10,000 kilos.

Defensa de JOH contrainterrogó a agente de la DEA (14:56 pm - 15:23 pm)

Renato Stabile, abogado de Juan Orlando Hernández, comenzó con el contrainterrogatorio a la agente de la DEA, Jennifer Taul, quien es la quinta testigo que presenta la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio contra el expresidente. Juez Castel: ¿Contrainterrogatorio? Stabile, abogado de JOH: ¿La DEA pide a países extranjeros que arresten a personas? Fiscal: Objeción. Juez: lo permitiré. Taul de la DEA: Sí, como si hubiera una orden de Interpol. Stabile: ¿Cuánto tiempo en toda su vida ha pasado en Honduras? Taul: Aproximadamente un mes. Stabile: ¿Honduras tuvo más éxito en la lucha contra las drogas después de 2014? Fiscal: Objeción. Juez Castel: Sostenido.

Stabile: ¿Era San Pedro Sula el lugar más peligroso del mundo en 2013? Taul: eso creo. Stabile: ¿Se volvió más seguro? Taul: No podría decirlo. Stabile: ¿Los narcotraficantes crean información errónea si creen que los van a grabar? Taul: lenguaje codificado. Stabile: ¿Está familiarizado con el uso de drones o catapultas? Juez Castel: Estoy golpeando catapultas. Próxima pregunta. Stabile: ¿Qué tal los sellos de marcas de lujo para la cocaína? El programa de El Paso se llama Fountainhead, ¿verdad? Taul: Sí. Juez Castel: Siga adelante. Stabile: ¿Le han mostrado sellos de cocaína relacionados con este caso? Taul: No. Stabile: ¿Existe una política contra los informantes de la DEA que cometen asesinatos mientras trabajan para la DEA? Juez Castel: ¿Esto fue cubierto en forma directa? Stabile: Los informantes lo eran. Taul: El asesinato no se tolera. Stabile: ¿Qué pasa con los informantes de la DEA que torturan a la gente? Taul: Supongo que no lo acepto. Juez Castel: Tomemos un descanso.

Tras receso, continuó interrogatorio de Fiscalía a agente de la DEA, Jennifer Taul (14:15 pm - 14:54 pm)

Luego del receso de mediodía, el juez Kevin Castel reanudó el juicio, con el interrogatorio a la agente de la DEA, Jennifer Taul, quinto testigo que presentó la Fiscalía. Fiscal: Sra. Taul, ¿conoció las rutas utilizadas para transportar cocaína a Estados Unidos? Taul: Sí. Fiscal: Calificamos a la señora Taul como una experta. Juez Castel: Así lo ordenó. Fiscal: ¿Qué país es el mayor productor de cocaína del mundo? Taul: Colombia. Fiscal: ¿Qué es un laboratorio clandestino? Taul: Escondido fuera del camino. Un laboratorio puede ser informal, una lona encima, bidones de productos químicos. Fiscal: ¿Qué es un sello? Taul: Como en una tostada, un sello que dice “Buenos días” y un sol naciente. Fiscal: Como una marca... ¿Cuántas dosis hay en un kilo? Taul: Es puro, entonces entre 15,000 y 35,000 dosis. Depende de cuánto lo corten. Fiscal: Describe la ruta centroamericana por vía aérea. Taul: la cocaína sería trasladada de Colombia a Venezuela y luego enviada en avión a Centroamérica y Honduras. Fiscal: ¿A qué estado estadounidense es tan grande Honduras? Taul: Pensilvania. Fiscal: ¿Qué tipo de aviones se utilizan? Taul: desde fumigadores hasta grandes aviones de pasajeros. Taul: Pueden aumentar la capacidad de combustible, pueden quitar asientos, para aterrizar en pistas clandestinas. Fiscal: ¿Cuál es la diferencia entre una panga y un go-fast? Taul: Solo la velocidad. Pueden transportar entre 200 y 800 kilos de cocaína. Fiscal: ¿De San Pedro Sula a dónde va la cocaína? Taul: El Paraíso... Fiscal: ¿Qué influencia tienen los cárteles mexicanos? Taul: Significativo, tanto en Honduras como en Guatemala. Fiscal: ¿Quién era El Chapo? Taul: Corría Sinaloa. Fiscal: ¿Cuáles fueron los precios en 2016? Taul: Colombia $2000; Honduras $13.000; Nueva York $40,000. Fiscal: No más preguntas

Pasa al estrado el quinto testigo de la Fiscalía: una agente de la DEA que estuvo en Honduras (12:55 pm - 13:06 pm).

Fiscal: ¿Dónde trabaja, señora Taul? Taul: La DEA. Investigamos el tráfico de drogas. Había estado en la Guardia Nacional Aérea en Arizona. Seguimos las rutas de tráfico desde México hacia Arizona. Luego fui a Quantico, Virginia. He tomado Gestión de fuentes confidenciales. Fiscal: ¿Entonces adónde fuiste? Taul: A EPIC, en El Paso. Luego me asignaron a Venezuela. Yo era el analista principal. Fiscal: ¿Cómo investigaste? Taul: fuentes humanas y otros países. Fiscal: ¿En 2010 adónde fuiste? Taul: Tijuana. Luego Baréin, Afganistán, Honduras. Fiscal: ¿Entonces dónde? Taul: División de Operaciones Especiales o SOD de la DEA. Yo estaba en BIU, la unidad de investigaciones bilaterales. Analizamos las principales amenazas del tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Trabajé en el hemisferio occidental, en cocaína. Bogotá, Colombia. Taul: Luego en Colombia me centré en los grupos paramilitares. Juez Castel: vamos a hacer una pausa para almorzar.

Abogado Raymond Colon interrogó Manuel Prado, perito que analizará audios (12:40 pm)

Raymond Colon, líder de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, interrogó al traductor Manuel Prado, respecto a los audios de líderes de la MS-13 que presentará la Fiscalía de Estados Unidos como evidencia contra JOH. Juez Castel: ¿Contrainterrogatorio? Abogado de JOH Colón: Por favor mire la carpeta. Fiscal Tarlow: No está en evidencia. Pero lo pondremos. Colon: Mire esta exhibición. ¿Ve el nombre Tony Hernández? ¿Cómo se escribe allí? Prado: Hernandes - hay que tener en cuenta el nivel educativo de las personas que escriben los documentos -Colon: Muévete para atacar. Juez Castel: Sostenido. Colón: No es tu trabajo corregir las cosas, ¿verdad? Prado: Depende. Colon: Muévete para atacar. Juez Castel: Concedido. Solo sí o no. Prado: No. Colon: Entonces no fuiste exacto. Prado: No estoy de acuerdo. Colon: Si JOH es mujer, la, lo que tienes ahí es “JOH y su gente”. Fiscal Tarlow: ¡Objeción! Juez Castel: reformule su pregunta. Colon: Si ves una “la” al frente. Prado: No veo una “la” en esta página. Colón: Gracias. Fiscal: Sin redireccionamiento. Abogado de JOH Colon: Tengo unos cuantos más. Juez Castel: Usted se sentó. La próxima vez, diga “no más preguntas” para que no haya ambigüedad. Pero adelante. Colon: ¿Entonces “la” podría significar una mujer? Prado: Podría. Ahora la redirección de Fiscal: ¿Encontraste errores ortográficos? Prado: Sí. Fiscal Tarlow: ¿Por qué cambiaste la s por la z? Prado: Si la persona que redactó el documento no era tan educada, no lo arreglen. Abogado de JOH Colon: Avanzar en huelga. Juez Castel: Negada. Prado: ¿Puedo disculparme? Juez Castel: Está usted excusado. Próximo testigo (Es Jennifer Taul).

Fiscalía presentará audios de líderes de la MS-13 que vincularían a JOH (12:30 pm - 12:35 pm)

El testimonio de Miguel Reynoso terminó. El informe de la DLCN sobre las narcolibretas fue bloqueado y sellado. Ahora, Manuel Prado sube al estrado. Prado es experto en traducción de audio, por lo que se espera que las próximas pruebas que presentará la Fiscalía serán las escuchas telefónicas de líderes de la MS-13 que vincularían a Juan Orlando Hernández. Fiscal Tarlow: ¿Cómo encuentra su trabajo de traducción? Prado: Boca a boca. Fiscal: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como intérprete? Prado: 35 años. Fiscal: ¿Preparan transcripciones de grabaciones de audio y video? Prado: Sí. Fiscal Tarlow: Ofrecemos a Manuel Prado como perito... ¿Qué revisó en este caso? Prado: Vídeos, audios y mensajes de texto. Cuando estoy satisfecho lo certifico. Fiscal: ¿Cuánto tiempo lleva usted en este caso? Prado: 350 horas a 70 dólares la hora. Fiscal: No más preguntas.

Fiscalía preguntó a Reynoso si las narcolibretas estaban selladas (11:36 am - 11:45 am)

Tras el contrainterrogatorio de Stabile a Reynoso, la Fiscalía brevemente interrogó al testigo de las narcolibretas y luego el juez Kevin Castel anunció la primera pausa del día. Juez Castel: Damas y caballeros, ¿deberíamos hacer un descanso ahora? (Lee la sala del tribunal) Tardaremos un poco más. Redirigir Fiscal Tarlow: ¿Los cuadernos estaban completamente sellados? Reynoso: Sí. Fiscal: ¿Por qué estás de excedencia? Reynoso: Para venir aquí, y por motivos personales. Fiscal Tarlow: ¿Eso también es por la seguridad de su persona? Reynoso: Sí. Fiscal: No hay más preguntas. Juez Castel: Haremos una pausa. Fiscal Tarlow: ¿Eso también es por la seguridad de su persona? Reynoso: Sí. Fiscal: No hay más preguntas. Juez Castel: Haremos una pausa.

Reynoso vio iniciales de JOH en narcolibretas (10:45 am - 11:35 am)

Juez Castel: Traiga al jurado. ¡Entra el jurado! Stabile, abogado de JOH: Buenos días, señor Reynoso. Solo fotocopias parte de los cuadernos, ¿verdad? Reynoso: Correcto. Stabile: Le dijiste a tu compañero que viste las iniciales JOH en los cuadernos, ¿verdad? Reynoso: sí. Stabile: ¿Muestra este registro cuándo se introducen o se retiran pruebas de un casillero de pruebas? Reynoso: Sí. Stabile: ¿Podría haberse abierto el paquete antes de entregárselo a los fiscales del SDNY? Reynoso: no vi eso. Stabile: ¿Volviste a hablar de los cuadernos con tu jefe? Reynoso: No lo recuerdo. Stabile: ¿Consideraste que JOH podría ser Jorge Óscar Hidalgo? Reynoso: El nombre de Tony Hernández también estaba allí. Stabile, abogado de JOH: ¿No es cierto que el gobierno le está ayudando con una visa para permanecer en este país? Reynoso: Obtuve la visa en 2019. Stabile: Y obtuviste una visa de 10 años. ¿No te ayudó el gobierno? Reynoso: no lo sé. Stabile: ¿Ha tenido conversaciones con el gobierno sobre la posibilidad de convertirse en informante remunerado de la DEA? Reynoso: No lo recuerdo. Stabile: ¿Y usted cree que en Honduras no hay políticos no corruptos? Reynoso: Cierto [ciertamente] Stabile: No hay más preguntas.

Juez Castel excluye presentación de informe sobre las narcolibretas (10:16 am - 10:40 am)

El testigo Miguel Reynoso, exagente de la DLCN, afirmó que él no hizo el informe sobre el decomiso de las narcolibretas, pero que sí conoce del mismo. “Lo he visto antes, pero no hice el informe”, reconoció. Por su parte, el juez Castel decidió excluir el informe, aceptando la petición de la Fiscalía. Stabile, abogado de JOH: Sr. Reynoso, ¿ha visto este documento antes? Reynoso: Sí, lo he visto antes. Stabile: ¿Qué es? Reynoso: Es un informe para el fiscal especial contra el lavado de dinero. Pero no hice el informe.

Stabile, abogado de JOH: ¿Conoce el propósito del informe? Juez Castel: Basado en su propio conocimiento. Reynoso: No. Ya veo a quién va dirigido. Pero yo no creé esto. Stabile: ¿Ninguna parte de ello? Reynoso: No. Yo no redacté nada de esto. (Reynoso sale). Juez Castel: Excluyo el informe, por falta de autenticación, sin llegar a este punto a los demás motivos. Fiscal: El demandado tiene la intención de presentar todos los cuadernos. No habían dicho por qué. Stabile: Queremos demostrar que JOH está en los libros con el ganado. Juez Castel: ¿Qué pasaría si el Gobierno estipulara que se menciona a JOH en relación con transacciones agrícolas, ganaderas o lo que sea? ¿Qué hace eso por ti? Stabile: No. Queremos que los miembros del jurado tengan el contexto completo. Juez Castel: estoy excluyendo.

Inicia contrainterrogatorio a testigo Miguel Reynoso (10:05 am - 10:15 am)

El quinto día del juicio continúa con el contrainterrogatorio de la defensa del exmandatario a Miguel Reynoso, exagente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) que decomisó las famosas narcolibretas a Magdaleno Meza. ¡Todos levántense! Juez Castel: Aún no han llegado todos los miembros del jurado esta mañana. Entiendo que el Gobierno quiere plantear algo. Fiscal Tarlow: Queremos impedir la admisión de este informe, no está autenticado... El informe hace referencia a la adquisición de un helicóptero. Fiscal Tarlow: El helicóptero estaba vinculado a Tony Hernández. En la página 6 hay un non sequitur, no se indica cómo se relaciona con los cuadernos. Juez Castel: ¿Cuál es su argumento? Fiscal: El oficial Reynoso no es el autor de este informe. No se puede autenticar. Abogado de JOH, Renato Stabile: el informe está firmado por el director de DLCN, el jefe del testigo. Juez Castel: ¿Qué quiere decir cuando dice abogado, Fiscal Especial? Stabile: Obtuve esto como material 3500. Es un informe del jefe de testigos a Claudia Arazo (sp). Stabile: Le preguntaría al testigo sobre el informe, si estuviera al tanto. Juez Castel: Traigamos al Sr. Reynoso aquí y averigüemos.(Reynoso sube al estrado de los testigos, el jurado aún no se ha reunido) Juez Castel: Usted todavía está bajo juramento. ¿Señor Stabile?

Reynoso, el tercer testigo de la Fiscalía de Estados Unidos

Reynoso es el tercer testigo que presenta la Fiscalía de Nueva York, contra Hernández Alvarado. En los primeros días del juicio pasaron al estrado: José Sánchez, excontador de la empresa Graneros Nacionales, y el exalcalde de El Paraíso, Copán, Amílcar Alexander Ardón.

Fiscalía pide bloquear presentación de supuesto informe de la DLCN

Durante el contrainterrogatorio de Miguel Reynoso, la Fiscalía de Estados Unidos pretende bloquear la presentación de un supuesto informe de investigación de la DLCN, en el que incluye a personas acusadas de lavado de dinero, que fue anunciado por la defensa del exmandatario. En una moción presentada el domingo al juez Kevin Castel, “el gobierno escribe respetuosamente para solicitar que la Corte impida que el acusado (Juan Orlando Hernández) presente en el juicio el informe adjunto de 36 páginas, que supuestamente describe una investigación del gobierno hondureño de personas acusadas de delitos de lavado de dinero en Honduras”.

La petición indica que el 23 de febrero de 2024, el abogado defensor informó a los fiscales que por primera vez que podrían intentar ofrecer el informe durante el contrainterrogatorio del abogado defensor Renato Stabile al detective Reynoso.

Las acusaciones contra Juan Orlando Hernández

El exgobernante hondureño, que fue capturado en Honduras el 15 de febrero de 22 y luego extraditado hacia Estados Unidos el 21 de abril de ese mismo año, enfrenta a la justicia estadounidense que lo acusa por tres delitos graves relacionados con la narcoactividad. La acusación formal detalla que desde 2004, hasta alrededor de 2022, el expresidente Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. JOH, según las investigaciones de fiscales neoyorquinos, “recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.

De acuerdo a la Fiscalía, Hernández Alvarado protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado. Las acusaciones señalan que JOH proporcionó información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras.

Dinero del narco para campañas políticas

El grave señalamiento fustiga que Hernández “como congresista, luego presidente del Congreso Nacional y, finalmente, presidente de Honduras durante dos mandatos, supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada”. Asimismo, el Departamento de Justicia apunta que Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, entre otros individuos. Añade que, en 2013, mientras JOH hacía campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera.

El expresidente también se asoció con el capo hondureño (ya condenado) Geovanny Fuentes Ramírez. Entre las pruebas de la Fiscalía hay grabaciones (videos, audios y testimonios) de reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, quien lo sobornó para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico.

Cargos contra el expresidente

Cargo I detallado: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. (Conlleva una pena mínima de 10 años)

Cargo II detallado: usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma. (conlleva una condena mínima de 30 años) Cargo III detallado: conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. (conlleva una pena máxima de cadena perpetua)

Los escenarios para Juan Orlando

Juan Orlando Hernández, de ser hallado culpable por los tres cargos que le acusa la Fiscalía de Nueva York, podría ser sentenciado a cárcel de por vida (cadena perpetua), misma pena que purga su hermano “Tony” Hernández en la árida enigmática prisión de Victorville, ubicada en la periferia de Los Ángeles, California. En un escenario no tan favorable y por lo implacable que ha sido la justicia estadounidense con capos hondureños enjuiciados, Hernández Alvarado recibiría una larga sentencia y por su avanzada edad, se equipararía a una cadena perpetua. En otra posibilidad, impensada, JOH saldría en libertad solo si su equipo de abogados logra desvirtuar la enorme cantidad de pruebas que presentarán los fiscales estadounidenses ante el juez Kevin Castel.

Eventual desfile de narcos como testigos

Junto a Juan Orlando también iban a ser juzgados simultáneamente el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, pero estos se declararon culpables en la víspera del histórico juicio y conocerán sus condenas en mayo y junio de 2024, respectivamente. No se descarta que, en lo que transcurre el juicio de Juan Orlando Hernández, tanto “El Tigre” como Hernández Pineda se sumen a declarar en contra del expresidente, buscando reducir sus condenas, en una clara negociación con la Fiscalía. Luego del testimonio de Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, en la primera semana del juicio, se avizora que otros capos hondureños, ya condenados en EEUU, testifiquen contra el expresidente Hernández.