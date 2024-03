Juez Castel ordena que mañana comiencen deliberaciones en juicio de JOH

El undécimo día del inédito juicio por acusaciones de narcotráfico que enfrenta el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022) cerró este martes, 5 de marzo de 2024, con la sorprendente declaración del exgobernante.

La jornada de hoy comenzó con la presentación de dos testigos más de la defensa de Juan Orlando Hernández: los testimonios de los generales Javier Barrientos y Willy Oseguera, que fueron breves. Antes de las 12:00 (hora local de Nueva York), el juez Kevin Castel le indicó a JOH que era su derecho si decidía declarar en su propio juicio. Tras varios minutos, el expresidente, optó por brindar su testimonio frente al jurado. Después del largo descanso de mediodía, comenzó un extenso interrogatorio del abogado Raymond Colon a su cliente. En ese amplio lapso de tiempo, Juan Orlando Hernández, hizo diversas revelaciones.

El expresidente develó cuáles eran los principales grupos del narcotráfico en Honduras y sus líderes. Habló de Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, y aceptó haberse reunido en al menos cuatro ocasiones con él, por asuntos políticos. También, detalló sobre su relación con Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Describió que a este le gustaba el dinero fácil y que mantuvo muchas diferencias con él. Entre otras cosas, resaltó las extradiciones de capos hondureños durante su administración. Dijo que solicitó ayuda al entonces Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos para luchar contra las drogas.

JOH hizo mención de Tony Hernández, asegurando que le sugirió resolver sus problemas con la justicia estadounidense. Además, afirmó no haber conocido al narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez. Al exmandatario los fiscales le preguntaron sobre los Valle Valle y le mostraron una fotografía en la que aparece con dos de ellos durante un partido de la Selección de Honduras en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Mañana finaliza el juicio de JOH

Al término de la audiencia de este martes, el juez Kevin Castel detalló sobre las últimas etapas del juicio contra Hernández, las cuales se desarrollarán mañana.

El juez especificó que el miércoles terminará el testimonio del exgobernante, luego habrá una declaración final de la Fiscalía de Estados Unidos, posteriormente, lo hará la defensa. Por último, una refutación, la instrucción del juez y la deliberación del jurado.

Fiscal muestra fotos del perfil de JOH en Facebook durante juicio (16:00 pm)

Fiscal: ¿Está diciendo que no habló con los medios desde el interior de Casa Presidencial? JOH: A veces visitábamos la construcción a 7 u 8 metros de distancia. Fiscal: ¿Estas fotos son de tu Facebook? Abogado de JOH Colon: ¡Objeción! Fiscal Kyle Wirshba: Coloque la exhibición, ¿es de su Facebook? JOH: Eso parece. El abogado de JOH Colon: ¡El Sr. Wirshba está testificando! Juez Castel: Fue una pregunta y dijo que sí. JOH: No dije que lo fuera, solo que así parecía. Juez Castel: lo recibiré. Fiscal Wirshba: ¿Dice junio de 2019, dos días después de la búsqueda de Geovanny Fuentes? JOH: No recuerdo la fecha. Fiscal: ¿No dijiste que no entraste a Casa Presidencial?JOH: Decía que la persona que hizo el registro quizá no haya entrado a Casa Presidencial. JOH: Vi que la publicación dice 14 de junio de 2019, pero no sé si el video es de esa fecha. Fiscal: ¿El vídeo puede tener la fecha equivocada?JOH: Déjame ser claro, déjame ser claro, puede que no se haya tomado ese día. Fiscal: ¿Tu Facebook publicó esto 2 días después de la búsqueda? JOH: Sí, hay una diferencia de 2 días. Juez Castel: ¿Cuánto falta? Fiscal: 30 a 45 minutos. Juez: Lo daremos por terminado. Mañana terminaremos este testimonio. Luego una declaración final de Estados Unidos. Luego la defensa. Luego una refutación. Mi instrucción, deliberación. Juez Castel: Mañana empezaremos más temprano. Aún no sabemos si habrá un caso de refutación en Estados Unidos. Nos vemos mañana.

La foto en la que JOH aparece con los Valle Valle en el Mundial 2010 (3:41 pm)

Fiscal: ¿Entonces tu testimonio es que fuiste el único político honesto en Honduras? Abogado de JOH: Objeción. Juez Castel: A lugar. Fiscal: ¿Y esta foto, que Leo Rivera dijo que era en el Mundial? JOH: No lo sé, mi cara es más clara que la de ellos. Fiscal: ¿Usaste esa camisa? JOH: Todos. Fiscal: ¿Sabes de quién eres el brazo que te rodea? JOH: No tenía idea. Fiscal: Es Arnulfo Valle, ¿no? JOH: No lo conozco. Fiscal: ¿No testificó que conocía a todos los grandes traficantes? JOH: Los nombres. Pero nunca lo conocí. Fiscal: ¿Lo reconoces? Abogado de JOH Colón: Pregunta y responde. Juez Castel: Sí, el testigo ha respondido a la pregunta. Fiscal: Y estos datos de ubicación del teléfono de Geovanny Fuentes Ramírez, ¿esa es la Casa Presidencial? JOH: Veo la embajada de Estados Unidos. Fiscal: Aquí dice: ¿Artículos buscados con fecha de 2019? JOH: Sí. Fiscal: Y se nota una búsqueda de Casa Presidencial, ¿no? JOH: ¿Estás diciendo que entró? No era Casa Presidencial en ese momento. Nos trasladamos al Ministerio de Asuntos Exteriores.

JOH dijo que no conoce a Geovanny Fuentes (15:11 pm)

Fiscal: ¿Conoces a Geovanny Fuentes Ramírez? JOH: No. Fiscal: Mira esta foto, ¿te acuerdas? JOH: No. Fiscal: ¿Has conocido a sus hijos? JOH: He conocido a tantos niños. Fiscal: Viste esto durante el juicio, ¿eres tú? JOH: Podría ser [risa]. Fiscal: ¿Cambió la Constitución de Honduras para mantenerse en el poder? JOH: Yo no lo hice, señor. Fiscal: Pero en 2013 un presidente solo podía servir por un mandato, ¿verdad? JOH: Correcto. Fiscal: Por eso Pepe Lobo no se postuló en 2013. Colon: ¡Objeción! Juez Castel: Lo permitiré. Fiscal: ¿La mayor parte de la cocaína que ingresa a Honduras llega a Estados Unidos? JOH: Sí. Fiscal: ¿Recuerdas a Alex Ardón testificando que se reunió con El Chapo y Mario Cálix? JOH: ¿No recuerdo lo de Mario Cálix? Fiscal: ¿Pero conoces a Mario Cálix? JOH: Conozco a varios Mario Cálix. Fiscal: ¿Extraditaste a Arnulfo Valle y Luis Valle a EE.UU. después de que planearan asesinarte? JOH: Estados Unidos y Honduras ya los estaban buscando antes de que el FBI me contara sobre el complot. Fiscal: Ya estaban haciendo violencia en Copán, ¿no? JOH: Sí. Fiscal: Los Valle apoyaron a otro partido, ¿no? JOH: Los narcotraficantes no tienen fiesta, señor. Fiscal: Pero apoyan a los candidatos, ¿no? JOH: Sí. O lo intentan. Fiscal: ¿Incluido apoyarte? JOH: No.

Inició contrainterrogatorio de la Fiscalía a JOH (14:54 pm)

Hernández Alvarado prosiguió su declaración, ahora con el contrainterrogatorio de la Fiscalía, que preguntó al expresidente sobre su relación con Fabio Lobo y con el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón. Juez Castel: Contrainterrogatorio. Fiscal: ¿Estuviste aquí cuando escuchaste a Fabio Lobo decir que su padre aceptó sobornos mientras era presidente? JOH: Lo escuché, pero no sé si es verdad. Fiscal: ¿Has oído hablar de los mayores traficantes de Honduras? JOH: Sí. Fiscal: ¿Alex Ardón vino a eventos del partido? JOH: A veces no lo dejaban entrar. A veces sí. Fiscal: ¿Otros alcaldes te hablaron de él? JOH: Dijeron que él y otros podrían cambiar de partido. Fiscal: Hugo Ardón seguramente era miembro de su partido. JOH: Sí. JOH: Cuando comencé mi administración, él ya tenía su cargo. Fiscal: Pero él tuvo un puesto en tu campaña de 2013 en Copán, ¿no? JOH: No recuerdo eso. Fiscal: Después de que Alex Ardón llegó a su casa, ¿se postuló para alcalde en 2013? JOH: No lo recuerdo. Fiscal: ¿Usted declaró que fue a casa de Fuad Jarufe a verificar el precio del arroz? JOH: Los precios de los alimentos son muy sensibles en Honduras. Fiscal: ¿Pero fuiste a recaudar dinero? JOH: Él enviaría el dinero al banco, a nuestra cuenta. Fiscal: ¿Fuiste a hablar de dinero? JOH: No estoy seguro. Fiscal: ¿No recuerdas haber hablado nunca con él sobre dinero? JOH: Mi equipo de campaña hizo eso. Fiscal: Lo único que discutiste fue el precio del arroz, ¿no? Abogado de JOH: ¡Objeción! Juez Castel: Anulado. JOH: También hablé con él sobre la violencia.

JOH le dijo a Tony que enfrentara sus problemas (14.25 pm)

El expresidente Hernández habló de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández. Al tiempo que mencionó haberle recomendado que enfrentara sus problemas, además, recordó que “Tony” se reunió en una ocasión con la Administración de Control de Drogas (DEA). Colon: ¿Cómo le dijo a Tony Hernández que se fuera a Estados Unidos? JOH: Lo hice. Le dije que enfrentara sus problemas. Colon: ¿Cuántas veces fue y se reunió con la DEA? JOH: En lo que respecta al recuerdo, una vez. Colon: ¿Eras cercano a Tony? JOH: Estábamos diez años separados. Colon: ¿Conspiraste con Tony o alguien para cometer delitos de narcotráfico? JOH: No. Colon: ¿Cuándo usted dejó el cargo, algún país de Centroamérica le ofreció asilo? Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: A lugar. Colon: No más preguntas. Juez Castel: Nos tomaremos un descanso.

JOH habló de su hermana Hilda Hernández (14:01 pm)

Colon: ¿Quién era Alfredo Landaverde? JOH: Un gran hondureño. Colon: ¿Cuántas veces te encontraste con él? Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: A lugar. Colon: ¿Quién era Aníbal Barrow? JOH: Un periodista crítico. Fiscal: Objeción. Juez Castel: A lugar. Fiscal: ¡Este testigo está respondiendo preguntas antes de que el intérprete lo interprete! Juez Castel: Sí, espere a que se interprete. Colon: ¿Cuál era la fuerza de Tigres? JOH: Era un equipo de tácticas especiales. Colon: ¿Quién es Hilda Hernández? JOH: Mi hermana. JOH: Ella ha fallecido. Ella fue mi directora de comunicaciones durante 4 años antes de fallecer. Colon de JOH: ¿Cómo falleció? Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: A lugar. Colon: ¿Recibió aportes de campaña de los Valle Valles? Fiscal: Objeción. Juez: A lugar.

JOH menciona reuniones con funcionario de la administración Trump (13:35 pm)

Colon: ¿Por qué arrestaron a los Ardón? JOH: Le pregunté al fiscal y me dijo que eran el objetivo de Estados Unidos. Colon: ¿Le pidió ayuda a Estados Unidos en la lucha contra las drogas? JOH: Sí. Le pregunté al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly. Colon: ¿Quién era John Kelly? JOH: Era jefe de Comunicaciones Sur, luego lo conocí como jefe de gabinete del presidente Trump y del DHS. Colon: ¿Con qué frecuencia conoció a John Kelly? JOH: 15 a 20 veces. Colon: ¿Dónde? JOH: En privado en Miami, primera vez. Colon: ¿Para qué se reunió con John Kelly? JOH: Pedí ayuda para luchar contra las drogas y detener los flujos desde Sudamérica. Colon: ¿Cuál fue el papel de Honduras respecto al escudo marítimo? JOH: Traje el consejo de seguridad a Key West. JOH: El Comando Sur ayudó a establecer una fuerza especial llamada Tigres. John Kelly nos ayudó a visitar el Congreso de Estados Unidos. Colon: ¿Y el escudo terrestre? JOH: Trabajamos en el Triángulo, con el presidente Obama y el vicepresidente Biden. Juez Castel: Sr. Hernández, sucedieron muchas cosas en Estados Unidos y Honduras. Este juicio se centra en asuntos particulares. Concéntrate en ellos. JOH: ¿Puedo decir algo, señor? Juez Castel: No señor. Se hace una pregunta y, si no hay objeciones, se responde. Colon: ¿Se reunió con funcionarios del gobierno de Estados Unidos?JOH: Sí. El FBI, el DHS, la DEA: visité Washington 35 o 40 veces. Colon: ¿A la Casa Blanca? ¿Con qué presidentes se reunió? Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: No estoy seguro de la relevancia. Colon: ¿Solicitó radar a EE.UU.? JOH: Sí. Compramos radares en 2014 o 2015. Colon: ¿Pudieron comprar un radar para otro país además de Estados Unidos? Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: A lugar.

JOH aseguró que tuvo diferencias con Fabio Lobo (13:15 pm)

Juez Castel: Sr. Colon, cuando esté listo. Abogado de JOH Colon: Sr. Hernández, usted sabe quién es Fabio Lobo, ¿lo vio declarar aquí? JOH: Sí. Colon: ¿Eras cercano a Fabio Lobo? JOH: No. Tuve muchas diferencias con él. JOH: A Fabio Lobo le gustaba el dinero fácil. Colon: ¿Nunca había estado en tu casa? JOH: Nunca. Colon: Llevó a 2 mexicanos a la oficina de Pacheco Tinoco, ¿no? JOH: Me lo dijo el general Pacheco. Colon: ¿Le dijiste a Pepe Lobo? JOH: Sí. Colon: Al evento del Partido Nacional, ¿cuánta gente asistió? JOH: 200 más o menos. Salí temprano, después de solo una hora. Colon: ¿Tuviste conversaciones con narcotraficantes? JOH: No. Colon: ¿Alguna vez conoció al Sr. Sánchez que testificó en este juicio? JOH: No. Colon: ¿Quién es Fuad Jarufe? JOH: Un hombre de negocios arrocero. Lo visité en su oficina en Choloma. Vigilar el precio del arroz y los cereales. Y por razones políticas. Colon: ¿Aceptaste un soborno de él? JOH: No. Él siempre contribuyó al Partido Nacional. Colon: ¿Alguna vez recibió un soborno de El Chapo? JOH: Nunca. Colon: ¿Alguna vez habló con El Chapo? JOH: No. Colon: ¿Tenías una pista de aterrizaje en Lempira? JOH: No. El Ejército tenía una pista de aterrizaje allí. Estábamos interesados en el turismo.

Juan Orlando negó vínculos con los narcos y dijo que el FBI le notificó el plan de asesinato en su contra por parte de los Valle Valle (11:25 am - 12:00 pm)

En la continuación de su declaración, el expresidente Hernández reveló cuáles eran los principales grupos del narcotráfico en Honduras y sus líderes. Habló de Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, y aceptó haberse reunido en al menos cuatro ocasiones con él, por asuntos políticos. Colon: ¿Cuáles eran los principales grupos de drogas? JOH: Los Valles, los Cachiros, Don H, los Ardón, entre otros. Colon: ¿Dónde operaban los Cachiros? JOH: Primero la región atlántica, luego todo el país. Colon: ¿Conociste a León o a Javier Maradiaga? JOH: Nunca. Colon: ¿Quién dirigió a los Valle Valle? JOH: Luis, Arnulfo, Digna y un hermano, cuyo nombre no recuerdo. Colon: ¿Te reuniste con ellos? JOH: Nunca. Colon: ¿Alguna llamada telefónica con Los Cachiros o Valle Valles? JOH: Nunca.

Colon: ¿Quién lideró a los Ardón? JOH: Alexander. Me reuní con él. Era alcalde. Colon: ¿Cuántas veces te encontraste con él? JOH: Cuatro, tal vez, nos conocimos por casualidad. Colon: ¿Periodo de tiempo? JOH: 2009 a 2014. Una vez en mi casa - una reunión de alcaldes. JOH: Estaba haciendo una llamada y entró Alex Ardón. Se quejó de por qué le pedían que no volviera a postularse para alcalde. Colon: ¿Por qué no quería que se postulara? JOH: Escuché que estuvo involucrado en actividades ilegales. Colon: ¿Qué tipo? JOH: Contrabando y drogas. Colon: ¿Qué le dijiste a Ardón? JOH: Que no lo iba a incluir entre los candidatos a alcalde. Le dije que había oído que podría estar vinculado a actividades ilegales. Colon: ¿Pediste pruebas? JOH: Sí. Yo no lo tenía, pero no para correr. Colon: ¿Qué te dijo? JOH: Que lamentaría la decisión. Colon: ¿Tuviste llamadas telefónicas con él? JOH: No. Colon: ¿Le dijiste que si no huía, lo protegerías? JOH: Nunca. Colon: ¿Hugo Ardón manejaba el fondo de carreteras? JOH: Sí. Colon: ¿Dio contratos a grupos narcotraficantes? JOH: Eso tengo entendido... Firmé un acuerdo con Transparencia Internacional. Colon: ¿Encargaron auditorías? Fiscal: Objeción. Juez: A lugar. Colon: ¿Los Valle Valle conspiraron para matarte? JOH: Eso me dijo el FBI. Colon: ¿Fueron extraditados bajo su mando? JOH: Sí. Mi política [o política] era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos. Colon: ¿Alguna vez te has negado? Fiscal: Objeción Juez: A lugar.

Colon: ¿Esta lista de extraditados le refresca la memoria? JOH: Sí. Se convirtió en un trámite ordinario. Fiscal: Propuesta de huelga por no responder. Juez Castel: Afligido. Colón: ¿Puede el Presidente decirle al Ministerio Público a quién investigar? JOH: No. Juez Castel: Nos vamos a tomar un descanso.

Juan Orlando Hernández declara en su juicio (10:47 am - 11:24 am)

El expresidente hondureño decidió subir al estrado y declarar en su propio juicio por acusaciones de narcotráfico. JOH dijo que fue durante su administración de gobierno en la que se promovió las extradiciones de capos hondureños solicitados por Estados Unidos. Juez Castel: Traiga al jurado. Stabile: ¿Puede poner al acusado en el estrado primero? El acusado. Oh, ustedes [mariscales estadounidenses], sí, suban primero. Abogado de JOH Colon: ¿Dónde naciste? JOH: Honduras. Colon: ¿Cuál es su educación escolar? JOH: Jardín de infantes en Gracia Lempira... Escuela secundaria militar en San Pedro Sula... SUNY Albany aquí en Nueva York. Colon: ¿Cuál fue tu primera profesión? JOH: Abogado Colon: ¿Qué tipo de ley? JOH: Penal, civil, mercantil. Abogado de JOH Colon: ¿Cuánto tiempo ejerció la abogacía? JOH: Ocho años. Luego fui elegido para el Congreso Nacional. Colon: ¿Cuánto tiempo estuvo en el Congreso? JOH: 4 mandatos de 4 años cada uno. Colon: ¿Cuáles fueron sus prioridades legislativas? Fiscal: Objeción. Juez: Sostenido.

Colon: ¿Qué le preocupaba como presidente del Congreso? Fiscal: Objeción. Juez Castel: A lugar. Colon: ¿Usted patrocinó la ley de extradición? JOH: Por narcotráfico, crimen organizado, terrorismo. Estaba muy preocupado. Juez: Odio interrumpirte. JOH: ¿Mis prioridades? Juez Castel: No. Como he indicado a otros, responda únicamente la pregunta. JOH: Lo siento, señoría. Juez Castel: Siguiente pregunta, por favor. Abogado de JOH Colon: ¿Aprobaron una ley de embargo? Fiscal: Objeción. Juez: Sostenido. Colon: ¿Qué no se implementó de la ley de extradición? JOH: Un país amigo pidió tres veces la extradición de un ciudadano y nunca se la concedieron. Colon: ¿Quién hizo la solicitud? JOH: Estados Unidos. Solicitando a Carlos Lobo. Colon: ¿Cuál era la postura de Pepe Lobo? JOH: Carlos Lobo no fue extraditado. Colon: ¿Qué ley utiliza contra alguna pandilla o entidad? JOH: Sí, 600 millones de dólares de Los Cachiros. Colon: ¿Recibiste amenazas cuando patrocinaste estas leyes? Fiscal: Objeción. Juez: A lugar. Colon: ¿A qué partido representó cuando se postuló para presidente en 2013? JOH: El Partido Nacional. Gané. Colon: ¿Tuviste algún indicio de que no era justo? Fiscal: Objeción: exige rumores, relevancia. Juez Castel: A lugar. Colon: ¿Quién autorizó las primeras extradiciones desde Honduras? JOH: Bajo mi administración, excepto por la historia antigua, durante un siglo antes de 2012, la extradición estaba prohibida.

Juez Castel preguntó a JOH si declarará en su juicio (10:12 am)

Fiscal: Sin contrainterrogatorio. Juez Castel: Llame a su próximo testigo. Stabile, abogado de JOH: ¿Puedo tener un momento? Juez Castel: Los jurados pueden retirarse. [El jurado se va] Juez Castel: Sr. Hernández, usted tiene derecho a declarar, o no... Juez Castel: Sr. Hernández, ¿entiende? JOH (en inglés) Sí, lo hago. Juez Castel: Será su decisión. Estamos en receso.

Sube al estrado el tercer testigo de la defensa (9:50 am)

El testigo 3d de JOH es Willy Joel Oseguera Rodas. Stabile: Describe parte de tu entrenamiento militar. Oseguera: Tuve la oportunidad de asistir a West Point, durante 15 días. Luego fui teniente, capitán y fui a Irak. Fui comandante del Ejército durante 45 días. Stabile, abogado de JOH: ¿Por qué solo 45 días? Oseguera: Hubo un cambio de gobierno. Stabile: ¿Lideraste equipos contra el narcotráfico? Oseguera: Sí. Stabile: ¿Con qué frecuencia cambiaría el punto de control temporal? Oseguera: Varió. Stabile, abogado de JOH: ¿Qué tipo de leyes antidrogas se aprobaron? Oseguera: Ley para la inteligencia del Estado... ley contra dos personas que viajen en la misma motocicleta... ley de extradición... Stabile: ¿Cuándo se aprobaron estas leyes? Oseguera: 2014, 2017. Stabile: No más preguntas.

Contrainterrogatorio de la Fiscalía al testigo de la defensa de JOH (9:39 am - 9:46 am)

Fiscal: ¿También trabajó en el equipo de seguridad de JOH? Barrientos: Sí. Fiscal: ¿En 2012 fue ascendido a comandante de un escuadrón de la fuerza aérea? Barrientos: No ascendido, pero sí cedido. Fiscal: ¿JOH fue presidente del Congreso Nacional? Barrientos: Sí. Fiscal: ¿Está testificando que no hubo forma de rastrear aviones sobre Honduras entre 2004 y 2015? Stabile, abogado de JOH: Ese no fue su testimonio. Juez Castel: Lo permitiré. Barrientos: Había un radar comercial, no militar, que rastrea todo lo metálico. Fiscal: ¿Entonces el Ejército de Honduras no tenía forma de saber quién más volaba? Barrientos: No lo hicimos. Fiscal: No hay más preguntas. Stabile, abogado de JOH: No hay redirecciones. Iré a buscar a nuestro próximo testigo, está al otro lado del pasillo.

Defensa de JOH llama a su segundo testigo (9:27 am)

Juez Castel: Voy a nombrar un suplente para reemplazarla. Defensa, suba al estrado a su próximo testigo. ¡Entra el jurado! El siguiente (2d) testigo de la defensa es el General de Brigada Javier René Barrientos Alvarado (retirado) Stabile, abogado de JOH: ¿Conoces a JOH? Barrientos: Sí. Stabile: ¿Cuándo conociste a JOH? Barrientos: En 1983 en la escuela militar. Stabile: ¿Conoces el sistema de radar hondureño? Barrientos: Sí. Hasta que acabó su vida útil. Stabile: ¡No tengo más preguntas! Juez Castel: Contrainterrogatorio.

Defensa de JOH pide aplazar juicio por falta de un jurado (9:10 am - 9:26 am)

Juez Castel: Llamada del jurado 5, está en el hospital. Calculo que tiene 70 u 80 años. Propongo reemplazarla con una suplente. Pero escucharé a las partes. Fiscal: Sin objeciones. Stabile: Nos gustaría aplazar el juicio. Juez: denegado.

No se descarta que luego de que finalicen los testimonios de los generales Tulio Romero Palacios y Willy Oseguera, el equipo de defensa legal sugiera al expresidente Juan Orlando Hernández subir al estrado y declarar en su propio juicio.

¿Qué ocurrió en el décimo día del juicio?

En la jornada de ayer se reanudó el contrainterrogatorio al expolicía Mario Mejía Vargas, el cual se extendió hasta al filo del mediodía. Antes del receso, la Fiscalía presentó al jurado ejemplos de las armas utilizadas en la conspiración de tráfico de drogas por la cual se juzga a Juan Orlando Hernández. Luego del descanso, en el inicio de la tarde, la defensa llamó a la primera persona para testificar a favor del exmandatario Hernández. El testigo fue un general de las Fuerzas Armadas de Honduras, de nombre Tulio Armando Romero Palacios, que fue jefe de la Guardia de Honor Presidencial y que conoció a JOH desde 1983 en la academia militar.

Romero Palacios mencionó que brindó seguridad al expresidente durante una visita que este realizó a la empresa Graneros Nacionales, en la que José Sánchez, primer testigo de la Fiscalía, dijo que el exgobernante sostuvo un encuentro con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez. Por otro lado, el juez Kevin Castel descartó el testimonio de al menos tres testigos de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, entre ellos, el perito electoral Carlos Romero, Leonel Núñez Espinoza y un militar.

Es preciso decir que desde el domingo, la Fiscalía había presentado una moción para bloquear los testimonios de los antes mencionados. En ese sentido, Castel añadió que Carlos Romero quedará excluido, por lo que pidió que se recurra a un experto legal. En tanto, Castel anunció que el miércoles tanto la Fiscalía como los abogados de JOH, darán los argumentos finales para que traten de convencer a los miembros del jurado.

“Es razonable darle al gobierno 1 hora y 45 minutos, lo mismo a la defensa y luego 30 minutos a la refutación de Estados Unidos. Podríamos hacerlo el miércoles si cierras mañana. Hasta entonces”, cerró la audiencia de este lunes.

Caída estrepitosa

El exgobernante hondureño, que fue capturado en Honduras el 15 de febrero de 2022 y luego extraditado hacia Estados Unidos el 21 de abril de ese mismo año, enfrenta a la justicia estadounidense que lo acusa por tres delitos relacionados con la narcoactividad. La acusación formal detalla que desde 2004, hasta alrededor de 2022, el expresidente Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. JOH, según las investigaciones de fiscales neoyorquinos, “recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”. De acuerdo a la Fiscalía, Hernández Alvarado protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado.

Juan Orlando habría proporcionado información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras. El señalamiento fustiga que Hernández “como congresista, luego presidente del Congreso Nacional y, finalmente, presidente de Honduras durante dos mandatos, supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada”. El Departamento de Justicia de EEUU apunta que Hernández colaboró en el tráfico drogas con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, entre otros individuos. Añade que, en 2013, mientras JOH hacía campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera. El expresidente, de acuerdo a la inculpación, también se asoció con el capo hondureño (ya condenado) Geovanny Fuentes Ramírez. Entre las pruebas de la Fiscalía hay testimonios de testigos que presenciaron reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, quien lo habría sobornado para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico.

Cargos detallados

Cargo I: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. (Conlleva una pena mínima de 10 años) Cargo II: usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma. (conlleva una condena mínima de 30 años) Cargo III: conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. (conlleva una pena máxima de cadena perpetua)

JOH y su futuro tras el juicio

Juan Orlando Hernández, de ser hallado culpable por los tres cargos que le acusa la Fiscalía de Nueva York, podría ser sentenciado a cárcel de por vida (cadena perpetua), misma pena que purga su hermano “Tony” Hernández en la árida y enigmática prisión de Victorville, ubicada en la periferia de Los Ángeles, California. En un escenario no tan favorable y, por lo implacable que ha sido la justicia estadounidense con capos hondureños enjuiciados, Hernández Alvarado recibiría una larga sentencia y por su avanzada edad, se equipararía a una cadena perpetua.

En otra posibilidad, muy remota de acuerdo a expertos, el exmandatario saldría en libertad solo si su equipo de abogados logra desvirtuar las pruebas que han presentado los fiscales en las dos semanas de juicio.

Coacusados se declararon culpables