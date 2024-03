El histórico juicio por acusaciones de narcotráfico que enfrenta el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), cerró este lunes en su décimo día en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. El juez Kevin Castel descartó este lunes el testimonio de al menos tres testigos de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, entre ellos el perito electoral Carlos Romero, Leonel Núñez Espinoza y un militar.

Desde el domingo, la Fiscalía presentó una moción para bloquear los testimonios de los antes mencionados.

Kevin Castel excluye a testigos de Juan Orlando

Castel añadió que Carlos Romero quedará excluido, por lo que pidió que se recurra a un experto legal. En el cierre de la audiencia de hoy, el juez preguntó a los abogados del expresidente que cuándo pretendían llamar al experto legal, a lo que Renato Stabile respondió: “Mañana”. Carlos Romero, exdirector electoral del Tribunal Supremo Electoral y actual subdirector administrativo del Registro Nacional de las Personas (RNP) era el previsto por la defensa de Hernández para testificar como un experto en tema de elecciones en Honduras.

¿Cuándo finaliza el juicio de Juan Orlando Hernández?

Castel determinó que el miércoles tanto la Fiscalía como los abogados de JOH, darán los argumentos finales para que traten de convencer a los miembros del jurado. “Es razonable darle al gobierno 1 hora y 45 minutos, lo mismo a la defensa y luego 30 minutos a la refutación de Estados Unidos. Podríamos hacerlo el miércoles si cierras mañana. Hasta entonces”, cerró la audiencia de este lunes.

Extensa jornada de lunes

La jornada de este lunes, 4 de marzo, comenzó con la reanudación del contrainterrogatorio al expolicía Mario Mejía Vargas, el cual se extendió hasta al filo del mediodía. Antes del receso, la Fiscalía presentó al jurado ejemplos de las armas utilizadas en la conspiración de tráfico de drogas por la cual se juzga a Juan Orlando Hernández. Luego del descanso, en el inicio de la tarde, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández llamó a la primera persona para testificar a favor del exmandatario Hernández. El testigo es un general de las Fuerzas Armadas de Honduras, de nombre Tulio Armando Romero Palacios, que fue jefe de la Guardia de Honor Presidencial y que conoció a JOH desde 1983 en la academia militar. Romero Palacios mencionó que brindó seguridad al expresidente durante una visita que este realizó a la empresa Graneros Nacionales, en la que José Sánchez, primer testigo de la Fiscalía, dijo que el exgobernante sostuvo un encuentro con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.

Testigo mencionó a un diputado de Lempira (14:51 pm - 16:00 pm)

Fiscal: Hubo una fiesta celebrando tu ascenso, con JOH, ¿verdad? Romero: Sí. Fiscal: ¿Usted también era responsable de proteger a la esposa de JOH? Romero: Sí. Fiscal: ¿Estuvo la madre de JOH en tu celebración? Romero: No lo recuerdo. Fiscal: ¿Cuándo fuiste a Graneros [Nacionales] estabas armado? Romero: Sí. Fiscal: Y no sabes quién pudo haber entrado a la reunión después de que tú te fuiste... ¿Arnaldo Urbina fue arrestado después de postularse nuevamente para la alcaldía de Yoro? Romero: No recuerdo la fecha. Fiscal: ¿Usted testificó que Tony Hernández solo se reunió con JOH dos veces durante su tiempo? Romero: Sí. Fiscal: Aquí hay una foto. ¿Estuviste aquí para esta reunión? Romero: Negativo. Me di cuenta de que Tony era amigo de los traficantes. Le dije a JOH y él me dijo que le dijera a Tony que parara. Fiscal: ¿Estos mensajes de texto son entre usted y Tony Hernández? Romero: Sí. Fiscal: Aquí, después de una foto de armas de fuego que escribiste, ¿Ja, ja, ja? Romero: Sí. Fiscal: ¿Habló con Tony sobre si era seguro para él viajar a Estados Unidos? Romero: lo hice. Fiscal: Señor Romero, por favor lea estos mensajes. Romero: Tony dijo, ¿Cómo puedo irme a Estados Unidos con todas estas tonterías pendientes? Jajaja. Entonces dije, ¿le preguntaré al jefe del DNII? Romero: Sí. Redirigir: Stabile, abogado de JOH: ¿Quién era Samuel? Romero: Otro representante de Lempira. Stabile, abogado de JOH: ¿A qué familiares de JOH les brindó seguridad? Romero: Esta esposa, sus hijas, su madre, dos hermanas y Tony. Stabile, abogado de JOH: Mantuviste tu posición bajo la oposición, ¿verdad? ¿Quién es el presidente actual? Romero: Xiomara Castro. Stabile: ¿Y quién es su marido? Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: A lugar. Stabile, abogado de JOH: ¿Se le impidió a Alex Ardón ingresar a una reunión con JOH? Romero: Sí. Stabile: Conoces a JOH desde pequeño, ¿verdad? Romero: Sí. Stabile: ¿Viniste aquí a mentir? Fiscal: Objeción. Juez Castel: Sostenido. Stabile: Nada más. Juez Castel: Jurados, pueden irse. El jurado se marcha. Juez Castel: ¿Cuándo propone llamar al perito? Stabile, abogado de JOH: Mañana. Fiscal Tarlow: Nos oponemos. Los avisos llegaron tarde. Y decir que la elección de JOH fue aceptada por los líderes mundiales es un rumor.

Fiscalía interroga al testigo de la defensa de JOH (14:20 pm - 14:33)

Tras el interrogatorio del abogado Stabile al general Tulio Romero Palacios, primer testigo de la defensa de Juan Orlando Hernández, la Fiscalía inició con el interrogatorio. En esta etapa, Romero fue consultado sobre si trabajaba con JOH, pero este dijo que lo hizo para las Fuerzas Armadas, “brindando servicios” al expresidente. Fiscal: Del 2010 al 2012, usted fue subjefe de seguridad del Congreso Nacional, ¿no? Romero: Sí. Fiscal: Trabajaste para JOH, ¿correcto? Romero: Trabajé para las Fuerzas Armadas brindando servicios a JOH. Fiscal: ¿Te ascendieron a jefe? Romero: En 2012. Fiscal: ¿Y conseguiste otra promoción con JOH? Romero: Sí. Juez Castel: Vamos a receso.

Testigo de la defensa confirma que acompañó a JOH en Graneros Nacionales (13:50 pm - 14:18 pm)

El general Tulio Armando Romero dijo que acompañó a Juan Orlando Hernández, como parte de la escolta presidencial, a la empresa Graneros Nacionales. Stabile: ¿Has estado en Graneros Nacionales? Romero: Dos veces, con JOH. Lo dejé con Fuad Jarufe. Stabile: ¿Había alguien más ahí? Romero: No. Stabile: Cuando salió el presidente JOH, ¿cuántos de seguridad? Romero: 14. Stabile, abogado de JOH: ¿La gente se tomó fotos con él? Romero: Siempre. Stabile: ¿Viajaste con JOH a la sede de la DEA en DC? Romero: Sí. Stabile: ¿Y a la Casa Blanca de Estados Unidos? Romero: Sí. Pero yo no estuve presente en las reuniones. Stabile: ¿No estuvo presente durante las reuniones de JOH con los presidentes de Estados Unidos? Romero: Yo no. Stabile, abogado de JOH: ¿Habría estado al tanto de una reunión privada entre JOH y Alex Ardón? Romero: Probablemente.

Stabile: ¿Alguna vez viste a los hermanos Valle Valle, o a Geovanny Fuentes, o a Fabio Lobo, reuniéndose con JOH? Romero: No. Stabile: ¿Con qué frecuencia viste a JOH conocer a Tony? Romero: Dos como máximo. Stabile: ¿JOH era dueño de una pista de aterrizaje? Romero: no. Stabile: Ya terminé.

Defensa presenta al primer testigo en juicio de JOH: un general de las Fuerzas Armadas (13:14 pm - 13:40 pm)

Tras el descanso de mediodía, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández llamó al estrado al primer testigo: un general de las Fuerzas Armadas de Honduras de nombre Tulio Armando Romero Palacios, quien aseguró conocer a JOH desde 1983 en la academia militar.

Juez Castel: Hablaremos de los peritos [propuestos] de la defensa. Pero por ahora, trae al jurado. ¡Entra el jurado! Stabile: Llamamos a Tulio Armando Romero Palacios. ¿Dónde trabajas? Romero: Soy asesor del jefe de Estado Mayor del Ejército. Stabile: ¿Cuándo conociste a JOH? Romero: En 1983 en una academia militar. Stabile: ¿Has conocido a su familia? Romero: Sí, tiene 17 hermanos. Está casado con la abogada Ana García. Stabile: ¿Cuántos niños? Fiscal: Objeción. Juez: A lugar. Stabile: ¿Cuánto más joven es “Tony” Hernández? Romero: Diez años. Stabile: ¿Qué hiciste por JOH? Romero: Yo estuve en su equipo de seguridad de 14 personas desde 2010, cuando él era presidente del Congreso Nacional. Estuvimos con él en todo momento.

Defensa de JOH pide dos semanas más a juez Castel y revela quiénes serán los testigos (12:05 pm)

Antes de irse al receso de mediodía, Raymond Colon, el abogado principal de Juan Orlando Hernández, solicitó dos semanas más al juez Kevin Castel. “Lo niego por ahora”, ha respondido el juez. Juez Castel: ¿Quiénes son los testigos de la defensa? Stabile: General del Ejército, Tulio Armando Romero Palacios y el general Xavier René Barrientos. Fiscal: Nos han dado información limitada del 26,2.

Colón: Planteamos que Estados Unidos no ha cumplido con su carga. Fiscal Tarlow: Ha habido amplia evidencia... Testimonio de co-conspiradores sobre armas de fuego. Juez Castel: Más que armas de fuego. Fiscal: M-16, dispositivos destructivos.

Fiscal: JOH acudió al menos a 1 reunión con ese tipo de armas para conseguir fondos del narcotráfico. Juez Castel: ¿Señor Colón? Colon: Pedimos 2 semanas. Juez Castel: Lo niego por ahora.

Fiscalía presenta al duodécimo testigo, un experto en armas de la ATF (11:19 am - 12:00 pm)

El testigo es John Miller, Oficial de Control de Armas de Fuego de la División de Tecnología de Armas de Fuego y Municiones de la ATF. “Ese es el martillo que golpea y enciende... El cargador contiene la munición”. Fiscal: ¿Esto es semiautomático? Miller de la ATF: Sí. Fiscal: Entonces, ¿ha traído un M-16 a la sala del tribunal? Miller de la ATF: Sí. Lo revisé para asegurarme de que sea seguro. Stabile: Renuevo mi objeción. Juez Castel: Anulado. Fiscal: Que conste en acta que el Sr. Miller tiene la Prueba 605 [un M-16] con él. Fiscal: El testigo ahora tiene una M-60 en el estrado de los testigos. Miller de ATF: Aquí es donde irían las municiones, alimentadas por eslabones. Estas son las miras, la boca y el bípode. Esta es una ametralladora. Fiscal: ¿Has traído un juego de rol contigo? Miller de la ATF: Sí. Este es el escudo térmico. Aquí hay un cohete PG-7. Esta es un arma de fuego no deportiva. Fiscal: ¿Hasta dónde puede llegar el cohete? Miller: Se autodestruye a 900 metros. Puedo derrotar de 4 a 5 pulgadas de armadura laminada en frío. Miller de ATF: Y ese es un 9 mm. Fiscal: No hay más preguntas. Juez Castel: ¿Alguna cruz? Stabile, abogado de JOH: No tengo preguntas. Fiscal: El gobierno descansa. Juez Castel: Jurado, iremos a descanso.

Juez Castel permite mostrar ejemplos de armas al jurado (10:50 am)

Fiscal: Brevemente. ¿Tenías alguna razón para no creer que Pineda estuviera relacionado con JOH? Stabile: ¡Objeción! Juez Castel: Anulado. Giovanni: No. Fiscal: ¿Cuánto le pagó el señor Pineda por información? Giovanni: De 3 a 4 mil dólares. Fiscal: ¿Y usted no fue extraditado a Estados Unidos? Giovanni: No lo era. Fiscal: No hay más preguntas. Juez Castel: Iremos a descanso.

Juez Castel: Permito que la Fiscalía muestre a los jurados el M-16, el AK-47, el M-60 y el RPG, pero solo uno por uno. Fiscal: Las armas están en un estuche. Lo abriremos y cerraremos. Stabile, abogado de JOH: Este es su último testigo, es un gran espectáculo. Juez Castel: He fallado. Estamos en receso.

Mario Mejía Vargas dice que trabajó con “El Rojo” (9:47 am - 10:45 am)

Stabile: ¿Estabas esposado en el avión de la DEA? Giovanni: Sí. Stabile: ¿Quién es Juancho León? Giovanni: Un traficante guatemalteco. Pero solo trabajé con él a través de “El Rojo”. Stabile: ¿A través del abogado Wilmer usted contrató para matar a Orlan Chávez? Giovanni: Sí. Stabile: ¿Pero no le contó todos los detalles al fiscal? Giovanni: Les dije lo importante. No los detalles. Stabile: ¿Les dijiste que pagaste $5,000? Giovanni: No lo recuerdo. Stabile: ¿Cuántas veces has contratado por asesinato? Giovanni: Una vez. Stabile: Su esposa y la esposa de Fabio Lobo han estado en contacto, ¿verdad? Giovanni: Solo se conocieron cuando vinieron a visitarnos. ¿Más que contacto que eso? Una mentira. Stabile: Pero llegaron juntos a la cárcel, ¿no? Giovanni: Fue una coincidencia. Juez Castel: El viernes usted dijo que le quedaban 30 minutos. ¿Cuánto ahora? Stabile: 15 minutos... ¿Conseguiste tu acuerdo de cooperación en noviembre de 2018? Giovanni: Sí. Stabile: Ahora no lo procesarán por matar a Orlan Chávez, ¿verdad? Giovanni: Eso se cometió en Honduras. No sé si se aplica la ley estadounidense. Pero lo estoy pagando aquí. Stabile: ¿Pediste que te liberaran de la cárcel durante el covid? Giovanni: Sí. Stabile, abogado de JOH: No hay más preguntas. Juez Castel: ¿Redireccionar?

Se reanudó contrainterrogatorio a Mario Mejía Vargas (9:05 am - 9:31 am)

El día 10 del juicio contra Juan Orlando Hernández, abrió con la reanudación del contra interrogatorio al expolicía Mario Mejía Vargas, quien admitió que mintió. Juez Castel: Jurados, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Lo hice, cavando y una fiesta de cumpleaños. Sr. Stabile, continúe. Stabile: Sr. Rodríguez, usted admitió que era culpable de lo que se le acusó en 2010, ¿verdad? Giovanni: Cierto. Stabile: ¿Y en 2016 se entregó a Estados Unidos? Giovanni Rodríguez: Fui a la embajada de Estados Unidos, allí había un agente de la DEA, él coordinaba todo. Me entregué voluntariamente. Stabile: ¿Saliste a la televisión en 2016? Giovanni: No lo recuerdo. Stabile: Me gustaría reproducir algo de audio para el testigo con auriculares. Juez Castel: ¿Y preguntar si le refresca la memoria? Stabile: Sí. [Se ponen auriculares, aparentemente de una aparición televisiva de 2016]

Stabile: ¿Entonces en la televisión negó que fuera un traficante de drogas? Giovanni: Me refería al caso de 2009. Stabile: Pero fuiste culpable en ese caso, ¿verdad? Giovanni: Sí. Stabile: Pero dijiste que eras inocente, ¿verdad? Giovanni: estaba concretando la operación. Stabile: Estabas mintiendo, ¿verdad? Giovanni: Sí... estaba aclarando. Stabile: Muévete para tachar todo lo que esté después de la palabra “Sí”. Juez Castel: Concedido. Stabile: Y por favor indique al testigo que no agregue cosas, de lo contrario mi estimación de tiempo no se cumple. Juez Castel: Usted no puede, en la fase de contrainterrogatorio, explicar su respuesta. Stabile: Firmó un acuerdo de cooperación con la DEA en 2016. Giovanni: Solo una rendición. Stabile: Déjame mostrarte el acuerdo; no lo presentaré como prueba. Stabile: ¿Estabas esposado en el avión de la DEA? Giovanni: Sí. Stabile: ¿Quién es Juancho León? Giovanni: Un traficante guatemalteco. Pero solo trabajé con él a través de “El Rojo”. Stabile: ¿A través del abogado Wilmer usted contrató para matar a Orlan Chávez? Giovanni: Sí. Stabile, abogado de JOH: ¿Pero no le contó todos los detalles al fiscal? Giovanni: Les dije lo importante. No los detalles. Stabile: ¿Les dijiste que pagaste $5,000? Giovanni: No lo recuerdo. Stabile: ¿Cuántas veces has contratado por asesinato? Giovanni: una vez

Defensa de JOH pretende presentar varios testigos

Mientras, la Fiscalía de Estados Unidos tiene previsto presentar entre dos y tres testigos más durante esta semana, de su lado, la defensa del exgobernante hondureño se alista para llamar al menos cinco testigos, entre ellos, un experto electoral y un abogado. El primer testigo propuesto por Hernández es el señor Carlos Romero, exdirector electoral del Tribunal Supremo Electoral y actual subdirector administrativo del Registro Nacional de las Personas (RNP).

El segundo testigo es Leonel Humberto Núñez Espinoza, un abogado hondureño que ha sido propuesto como un experto en leyes hondureñas. Con respecto a Espinoza, el demandado notificó por primera vez el 1 de marzo de 2024 que tenía la intención de llamarlo como perito propuesto. Sin embargo, la Fiscalía pidió bloquear la presentación de ambos testigos, aduciendo que las notificaciones de los expertos fueron inadecuadas y tardías, y cuestionó la relevancia y admisibilidad de sus testimonios, según reglas federales de evidencia.

¿Qué ocurrió en el noveno día del juicio?

En la jornada del pasado viernes, testificó Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), quien reveló que entregó sobornos a Juan Orlando Hernández y también dijo que su padre mantuvo un vínculo con los Cachiros. Ese mismo día, también subió al estrado como el undécimo testigo de la Fiscalía y bajo el seudónimo de Giovanni Rodríguez, el ex policía hondureño Mario Mejía Vargas, que también testificó en el juicio de “Tony” Hernández, hermano del exmandatario Juan Orlando Hernández. En el interrogatorio, Mejía Vargas dejó al descubierto su relación con “Tony” y con el ex agente Mauricio Hernández Pineda, además, sacó a la luz el horrible asesinato del “fiscal de oro” Orlan Arturo Chávez, asesinado en abril de 2013.

El expolicía dijo que el fiscal Chávez investigaba a uno de sus primos y develó que contrató a un grupo de sicarios para matarlo. Entre otras cosas, aceptó que utilizó su posición dentro de la policía para actividades del narcotráfico, trabajando para capos de la droga, entre ellos, Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”.

La caída de Juan Orlando Hernández

El exgobernante hondureño, que fue capturado en Honduras el 15 de febrero de 2022 y luego extraditado hacia Estados Unidos el 21 de abril de ese mismo año, enfrenta a la justicia estadounidense que lo acusa por tres delitos relacionados con la narcoactividad. La acusación formal detalla que desde 2004, hasta alrededor de 2022, el expresidente Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. JOH, según las investigaciones de fiscales neoyorquinos, “recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.

De acuerdo a la Fiscalía, Hernández Alvarado protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado. Juan Orlando habría proporcionado información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras. El señalamiento fustiga que Hernández “como congresista, luego presidente del Congreso Nacional y, finalmente, presidente de Honduras durante dos mandatos, supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada”. El Departamento de Justicia de EEUU apunta que Hernández colaboró en el tráfico drogas con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, entre otros individuos. Añade que, en 2013, mientras JOH hacía campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera. El expresidente, de acuerdo a la inculpación, también se asoció con el capo hondureño (ya condenado) Geovanny Fuentes Ramírez. Entre las pruebas de la Fiscalía hay testimonios de testigos que presenciaron reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, quien lo habría sobornado para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico.

Cargos contra el expresidente Hernández

Cargo I: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. (Conlleva una pena mínima de 10 años) Cargo II: usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma. (conlleva una condena mínima de 30 años)

Cargo III: conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. (conlleva una pena máxima de cadena perpetua)

Escenarios que arrojaría el juicio de JOH

Juan Orlando Hernández, de ser hallado culpable por los tres cargos que le acusa la Fiscalía de Nueva York, podría ser sentenciado a cárcel de por vida (cadena perpetua), misma pena que purga su hermano “Tony” Hernández en la árida y enigmática prisión de Victorville, ubicada en la periferia de Los Ángeles, California. En un escenario no tan favorable y por lo implacable que ha sido la justicia estadounidense con capos hondureños enjuiciados, Hernández Alvarado recibiría una larga sentencia y por su avanzada edad, se equipararía a una cadena perpetua. En otra posibilidad, impensada, JOH saldría en libertad solo si su equipo de abogados logra desvirtuar las pruebas que han presentado los fiscales estadounidenses ante el juez Kevin Castel.

Coacusados se declararon culpables