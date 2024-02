Día 4: Narcolibretas fueron exhibidas por testigo de la Fiscalía en juicio de JOH

Stabile: Dice: Operación Morazán, ¿qué es eso? Reynoso: no lo sé. Stabile: Fusina: ¿puede el traductor traducir lo que eso significa en inglés? Juez Castel: Ese no es el trabajo del intérprete. Stabile: Es su exhibición. Juez Castel: No relevante.

El abogado Raymond Colon, líder de la defensa de Juan Orlando Hernández, busca acorralar al testigo de la Fiscalía, Alexander “Chande” Ardón, quien aceptó que violó un acuerdo cooperación por usar un teléfono dentro de la prisión.

Colon: ¿Sabías si en Honduras se aprobó una ley de extradición? Alex Ardón: Sí. Colon: ¿Quién lo firmó? Ardón: Don Pepe Lobo. Colon: ¿Estás seguro de eso? Fiscal: Objeción. Juez: Sostenido. Colon: ¿Sabes quién es Tigre Bonilla? Ardón: Jefe de policía.

Colon: ¿Sabe que lo trasladaron fuera de Copán? Alex Ardón: Sí. Colon: ¿Lo trasladaron por pedido suyo a Pepe Lobo? Ardón: No. Colon: ¿A qué le trasladaron? Ardón: No recuerdo la fecha.

Colon: ¿Ha cometido violaciones aquí en Estados Unidos? Alex Ardón: Estuve en una pelea, me cortaron aquí y aquí usé un teléfono. Colon: ¿Tenías una cadena con candado mientras estabas en la cárcel? Ardón: No. Colon: ¿No hay armas en la cárcel? Ardón: No.

Colon: ¿Sabías que era ilegal que tuvieras teléfonos en la cárcel? Ardón: Sí. Tenía un teléfono. Colon: Violó su acuerdo de cooperación, ¿verdad? Ardón: Sí. Colon: ¿Cómo conseguiste el teléfono? Ardón: Estos tipos me lo estaban alquilando.

Colon: ¿Cuánto pagó por el teléfono en la cárcel? Alex Ardón: 50 dólares la hora. Llamé a mi familia para contarles cómo estaban. Colon: ¿Se quedó en Honduras hasta el 2019? Ardón: Sí. Colon: ¿No asesoraste a fiscales que habías dejado en 2013, para Guatemala?

Alex Ardón: No lo recuerdo. Colon: Mostrémosle el material 3500 - técnico, resalta esto en amarillo... Ardón: Sí, viajé a Guatemala. Colon: Usted le dijo a este jurado que se quedaría hasta 2019. Juez Castel: Los testimonios hablan por sí solos.

Colon: ¿Esto le refresca la memoria? Fiscal: El acusado no ha dicho que no recuerda nada. Entonces esto no es apropiado. Colon: ¿Estabas preocupado en 2013 cuando saliste de Honduras hacia Guatemala? Alex Ardón: No.

Colon: ¿Tiene algún registro de sus conversaciones con JOH? Alex Ardón: No. Colon: ¿Algún registro telefónico o celular con JOH? Ardón: No. Colon: ¿Algo con las huellas dactilares de JOH? Fiscal: Objeción. Juez Castel: Sostenido.

Colon: Últimas preguntas: ¿estaba usted al tanto de un intento de asesinato por parte de los Valle Valle en 2013? Alex Ardón: No. Colon: ¿No es correcto que planeaste asesinar a JOH, con los Valle Valles, en un pueblo llamado La Entrada? Ardón: No lo recuerdo.