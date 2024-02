Defensa desacredita a Alexander Ardón y le recuerda todos sus crímenes

A continuación se detalla el contrainterrogatorio liderado por la defensa de Juan Orlando Hernández a Alexander Ardón y transmitida electrónicamente por Inner City Press.

Abogado Colon: Buenas tardes, señor Ardón... Hugo Ardón.

Ardón: Soy Alexander Ardón.

Abogado Colon: Quieres que el jurado crea que eres un hombre del renacimiento, ¿verdad?

Fiscalía: Objeción.

Juez Kevin Castel: Sostenido.

Abogado Colon: Quieres tiempo cumplido por cooperar, ¿correcto?

Ardón: Sí.

Abogado Colon: Todos estos crímenes, asesinatos, quieres que desaparezcan, ¿correcto?

Ardón: Solo digo la verdad y trato de tener una nueva oportunidad de vida como una mejor persona.

Abogado Colon: Lo siento, me alejé para comprobar algo (lee atrás ) ¿Entonces, ahora eres una mejor persona?

Ardón: La cárcel me ha cambiado.

Abogado Colon: ¿Estás arrepentido?

Ardón: Sí.

Abogado Colon: ¿Pero esperas que se cumpla el tiempo?

Ardón: Si esa es la voluntad del juez.

Abogado Colon: Tu motivo es el tiempo cumplido, no el remordimiento hacia tus víctimas.

Fiscalía: Objeción.

Juez Kevin Castel: Sostenido.

Abogado Colon: ¿Qué tan joven eras tú cuando cometiste tu primer asesinato?

Ardón: 18 o 19.

Abogado Colon: ¿No eran 13 o 14?

Ardón: No.

Abogado Colon: ¿A quién mataste?

Ardón: Un muchacho que mató a mi hermano, se llamaba Pedro.

Abogado Colon: No escuché la última parte. (Lee de nuevo) Así que fue un asesinato por venganza.

Ardón: Sí.

Abogado Colon: ¿La segunda víctima?

Ardón: Le decían Compita.

Abogado Colon: ¿Por qué mataste a Compita?

Ardón: Le robó vacas a mi padre, luego quiso matarlo, así que cometí ese crimen.

Abogado Colon: ¿Tomaste la justicia por tu mano?

Ardón: Sí.

Abogado Colon: ¿Puedo alejarme? ( Lo hace) ¿Cuándo naciste?

Ardón: 1975

Abogado Colon: Si te doy el nombre de Neftalí Mejía Duarte, ¿mataste a esta persona?

Ardón: No entiendo la pregunta.

Abogado Colon: ¿Hiciste eso?

Fiscalía: Su señoría, ¿tal vez podría tener un momento con el abogado?

Juez Kevin Castel: Sí.

Abogado Colon: El Gobierno me ha aclarado algo, ¿estás al tanto de la muerte de un transeúnte? ¿Qué pasó con Chemina en 2005?

Ardón: No lo recuerdo.

Abogado Colon: 2006, hijo de doña Lola, ¿te acuerdas?

Ardón: Los narcotraficantes me pidieron permiso para entrar a El Paraíso con gente armada.

Abogado Colon: ¿Sabías por qué?

Ardón: Había matado a un familiar de los Valle.

Abogado Colon: Cuéntanos sobre la muerte de Rómulo Grandes Ordóñez...

Ardón: No lo recuerdo.

Abogado Colon: ¿Qué pasó con Julián Arístides González? Era un general, el zar antidrogas, ¿no?

Ardón: Sí, conspiré para matarlo, con Matta y otro.

Abogado Colon: ¿Cuál fue tu papel en la conspiración para matar al general?

Ardón: Dinero.

Abogado Colon: ¿Te pagaron?

Ardón: No me pagaron, se lo pagué a Wilter Blanco.

Abogado Colon: ¿Por qué querías matarlo?

Ardón: Wilter Blanco quería matarlo.

Abogado Colon: ¿Qué tal Freddy Antonio Madrid, en Copán, en 2011? ¿Jugaste algún papel?

Ardón: No lo recuerdo.

Abogado Colon: Territorio de Los Zetas, ¿estarías de acuerdo en que el Chapo no querría estar allí?

Fiscalía: Objeción. Más allá del alcance.

Juez Kevin Castel: Permitiré.

Ardón: Orellana quería el control de la frontera porque yo tenía el control, para el Chapo.

Minutos de descanso en la sala.

Abogado Colon:¿Qué pasó con el Sapo de Los Grillos?

Ardón: ¿Los Grillos? A ellos los recuerdo, a el Sapo, no. Los Grillos eran una pandilla que se dedicaba al robo de cargamentos de cocaína o dinero.

Abogado Colon: ¿Eran de San Pedro Sula?

Ardón: No, La Ceiba.

Abogado Colon: ¿Recuerdas el asesinato masivo de Los Grillos en octubre de 2011? ¿Seis miembros asesinados? ¿Cualquier información?

Ardón: Recuerdo que...

Abogado Colon:¿Cuál fue tu papel?

Ardón: Fue ordenado por Los Cachiros.

Abogado Colon:¿Por qué?

Ardón: Le robaron a Los Cachiros.

Abogado Colon: Dile al jurado quiénes son Los Cachiros.

Ardón: Eran traficantes de droga como yo, pero más poderosos.

Abogado Colon:¿Te hicieron algo que precipitó esta matanza en masa?

Fiscalía: Preguntado y respondido.

Juez Kevin Castel: Sostenido. Adelante, por favor.

Abogado Colon: ¿Te pagaron por este asesinato en masa?

Ardón: Yo no los maté, así que no me podrían haber pagado.

Abogado Colon:¿Qué hay de Alfredo Landaverde? ¿Lo mataron?

Ardón: Sí, era alguien de derechos humanos.

Abogado Colon: Él reveló narcotráfico y corrupción gubernamental, sobre la Policía Nacional, ¿no?

Ardón: Sí, yo conspiré para matarlo, con otro grupo de narcotraficantes.

Abogado Colon: ¿Quién?

Ardón: Wilter Blanco y uno llamado Matta.

Abogado Colon:¿Qué pasó con el Chino?

Ardón: Recibió helicópteros para Tony Hernández. Después de que lo arrestaran, acordamos matarlo.

Abogado Colon: ¿Quién lo mató en prisión?

Ardón: Wilter Blanco se encargó de eso.

Abogado Colon: ¿Y Macho Prieto?

Ardón: No lo recuerdo.

Abogado Colon: Pero incluiste ese nombre en el Gobierno.

Fiscalía: Caracteriza erróneamente el testimonio.

Abogado Colon: ¿Qué pasó con Douglas Salguero?

Ardón: Quedó abandonado en Guatemala, tuvo problemas con Orlando Pino.

Abogado Colon: ¿Y Jairo Orellano Morales?

Ardón: Todo lo que sé es que está aquí en Estados Unidos, en prisión.

Abogado Colon: ¿Pablo Ardón fue asesinado, ese era tu hermano?

Ardón: Mi tío.

Abogado Colon: ¿Estuviste involucrado?

Ardón: La persona que mató al tío Pablo, yo lo mandé a matar.

Abogado Colon: ¿Cómo lo mataron?

Ardón: No lo sé, solo sé que estuvo en la cárcel.

Abogado Colon: ¿Y por último, Compita?

Ardón: Vivía en La Laguna.

Abogado Colon: ¿Por qué lo mataron?

Ardón: Le robó las vacas a mi padre.

Abogado Colon: Juez, ¿es este un buen momento para tener un descanso?

Juez Kevin Castel: Tomaremos un receso, señores del jurado, estamos en ritmo.

Después del receso, la fase de interrogatorio del tercer día del juicio continuó brevemente y llegó a su conclusión alrededor de las 5:00 pm (hora de Nueva York).

La jornada finalizó de manera sorpresiva con la salida abrupta del abogado Raymond Colon, quien mostró renuencia para dialogar con los medios de comunicación en los alrededores del tribunal.