Alexander Ardón pidió a JOH caída de los hermanos Valle

NUEVA YORK

Alexander Ardón, líder del otrora cartel AA, fue interrogado por la Fiscalía como testigo al final de la tarde del miércoles y continuó ayer. Aquí, las partes más importantes de lo que dijo:

Fiscal: ¿De dónde es?

Ardón: De Honduras.

Fiscal: ¿Tuvo algún cargo?

Ardón: Fui alcalde de El Paraíso, Copán.

Fiscal: ¿Antes de estar en la cárcel a qué se dedicaba?

Ardón: Me dedicaba al narcotráfico.

Fiscal: ¿Ve a alguien en esta sala al que haya ayudado?

Ardón: A Juan Orlando Hernández.

Fiscal: ¿Puede identificarlo?

Enseguida, Alexander Ardón señaló la última fila de la sala, a donde se encontraba el expresidente.

Fiscal: ¿Ha tenido reuniones privadas con él?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿En qué año?

Ardón: Alrededor de 2009.

Fiscal: Y en pocas palabras, ¿lo ayudó?

Ardón: Me ayudó con la Fiscalía para que no me investigaran.

Fiscal: ¿Qué hizo a cambio?

Ardón: Lo ayudé política y financieramente.

Fiscal: Financieramente, ¿cuánto?

Ardón: En esa reunión con un millón de dólares.

Fiscal: ¿Y en total?

Ardón: No recuerdo, pero fue más. En dólares de Estados Unidos.

Fiscal: ¿Traficó drogas con alguien más?

Ardón: Con Tony Hernández.

Fiscal: ¿Cuál era la droga?

Ardón: Cocaína.

Fiscal: ¿El parentesco?

Ardón: Hermanos.

Fiscal: ¿Estuvo alguien más presente en las campañas?

Ardón: Sí, el Chapo, un narco mexicano.

Fiscal: ¿Cuál organización dirige el Chapo?

Ardón: El cartel de Sinaloa.

Fiscal: ¿Usted se declaró culpable?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Como parte de la aceptación firmó un convenio de colaboración?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Cuál es el propósito del convenio? Ardón: Decir la verdad.

Fiscal: Mencionó que el acusado le brindó protección, ¿en cuántas ocasiones le decomisaron droga?

Ardón: Ninguna vez.

Fiscal: ¿Cuándo empezó a traficar drogas?

Ardón: Alrededor de 2000.

Fiscal: ¿Cuándo dejó de traficar?

Ardón: Cuando me entregué a Estados Unidos.

Fiscal: ¿Cuánto traficó?

Ardón: 250 toneladas.

Fiscal: ¿Y quién de su familia lo ayudaba?

Ardón: Hugo Ardón.

Fiscal: ¿Y quién es él?

Ardón: Mi hermano.

Fiscal: ¿Reconoce estas fotos?

Ardón: Sí, Hugo y Juan Orlando Hernández.

Fiscal: Ardón, ¿quién está en esta foto?

Ardón: Mi hermano Hugo, que me ayudó a custodiar los cargamentos de cocaína, y Juan Orlando Hernández.

Fiscal: La cocaína que usted traficaba al cartel de Sinaloa en Guatemala, ¿adónde creía que iba a parar?

Ardón: A Estados Unidos. Allí pagan un precio más alto.

Fiscal: ¿Con qué partido político empezaste?

Ardón: Con el Partido Nacional.

Fiscal: ¿Se postuló para alcalde en 2005?

Ardón: Sí, gané con fraude. Soborné a la gente para que votara por mí, y también a la gente que trabajaba en la mesa, a los que anotan los votos. Ellos llenarían boletas vacías a mi nombre para que yo ganara. Usé dinero de la droga para sobornos.

Fiscal: ¿De quién es esta foto?

Ardón: Pepe Lobo.

Fiscal: ¿Usaste fraude para ayudarlo?

Ardón: Sí, lo conocí en 2008, en privado, en un helipuerto de San Pedro Sula. Dijo que si era elegido nombraría a Juan Orlando Hernández presidente del Congreso.

Fiscal: ¿Qué pidió Pepe Lobo?

Ardón: Me pidió dos millones de dólares.

Fiscal: ¿Le pagaste a Pepe Lobo? Ardon: Envié un millón de dólares a su casa.

Fiscal: Antes de 2008, ¿qué habías oído sobre JOH?

Abogado de JOH Colón: ¡Objeción!

Juez Castel: Ha lugar.

Fiscal: ¿Qué puesto entendías que tenía JOH?

Ardón: Era como un congresista, del Partido Nacional.

Fiscal: ¿Te reuniste en privado con JOH?

Ardón: Sí. Fiscal: ¿Qué año?

Ardón: 2009. Fiscal: ¿Dónde?

Ardón: San Pedro Sula, sede del Partido Nacional.

Fiscal: ¿Habló con él sobre narcotráfico en esta primera reunión?

Ardón: Sí, me dijo: No te preocupes por la Fiscalía, por mi narcotráfico.

Fiscal: ¿Qué dijo Pepe Lobo?

Ardón: Me dijo que se aseguraría de que no me investigaran.

Ardón: Don Pepe me dijo que lo llamara si tenía algún problema con la Policía en Copán. JOH me dijo que mandaría pavimentar caminos en El Paraíso, para ayudar a trasladar la droga.

Fiscal: En 2009, ¿qué pasó con Manuel Zelaya?

Ardón: Zelaya fue objeto de un golpe de Estado.

Fiscal: ¿Es esta una foto de Tony Hernández? Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Qué hizo Tony Hernández?

Abogado de JOH Colón: ¡Objeción! ¿Cuál es la base de su conocimiento?

Fiscal: ¿Qué te dijeron otros narcotraficantes sobre Tony Hernández?

Colón: ¡Objeción!

Juez: Sin lugar.

Ardón: Me dijeron que Tony Hernández trabajó con ellos, Los Valle.

Juez Castel: Sr. Ardón, ¿trabajó con los Valle?

Ardón: Sí... Los llamaban Valle Valle.

Fiscal: ¿Se reunió con JOH después del golpe?

Ardón: Sí, en Santa Rosa de Copán.

Fiscal: ¿Qué dijo JOH sobre el golpe?

Ardón: Dijo que ahora sería más fácil para el Partido Nacional y para él ser presidente del Congreso.

Fiscal: Cuando usted trabajó traficando drogas con Tony Hernández, ¿lo vio con armas?

Ardón: Sí.

Fiscal: Les voy a mostrar una foto, ¿qué es?

Ardón: Un AR-15, pero el suyo no tenía la mira ni el pie, como le llamamos.

Ardón: Cuando le dije a JOH que la gente en el Congreso votaría por él, dijo gracias, que se iba a encargar de brindar protección desde la Fiscalía, que le daría a mi hermano un lugar en el Gobierno y le brindaría la pavimentación para El Paraíso.

Fiscal: ¿Qué es esto?

Ardón: Una foto del Chapo Guzmán.

Fiscal: ¿Se reunió con el Chapo?

Ardón: En el año 2007 en mi casa de El Paraíso. Luego 2010.

Fiscal: ¿De qué tipo de drogas hablaste? Ardón: Cocaína.

Fiscal: ¿Qué aportaste al cartel de Sinaloa?

Ardón: Seguridad, para que las drogas pudieran ser transportadas sin que fueran robadas, llegando sanas y salvas al destino que el Chapo había seleccionado.

Fiscal: ¿La ayuda de quién necesitabas? Ardón: Tony Hernández.

Fiscal: ¿Qué dijo Tony Hernández sobre brindar seguridad al Chapo? Ardón: Dijo que Primo se encargaría de la seguridad de las drogas, utilizando tres vehículos. Estaría en el vehículo líder y tendría el número de teléfono de mi conductor y el mío.

Ardón: El Primo dijo que se encargaría de cualquier puesto de control desde San Pedro hasta la ciudad llamada la Florida, de Copán. Primo era policía.

Fiscal: ¿El Chapo envió un cargamento de cocaína a San Pedro Sula?

Ardón: Sí, lo hablé con Tony Hernández.

Fiscal: ¿Y los kilos de cocaína estaban sellados de alguna manera?

Ardón: Tenían el sello TH.

Fiscal: ¿En esta foto de un kilo, una representación justa y precisa?

Ardón: Sí.

Fiscal: Gobierno busca admitir la exhibición. Colón: No hay objeción.

Fiscal: Sr. Ardón, ¿qué entendió que significaba TH?

Ardón: Iniciales de Tony Hernández. Fiscal: ¿A quién se lo vendiste?

Ardón: Cartel de Sinaloa... Luego un narco llamado Franklin Arita (muerto) dijo que no quería que pasáramos con mercancía.

Ardón: Le dije a Tony, y él dijo que lo matarían, que hablaría con Tigre Bonilla al respecto. Más tarde, Tony me dijo que Tigre dijo que él lo había hecho. Y así fue.

Fiscal: ¿JOH le dijo más tarde que no se postulara para alcalde en 2013?

Ardón: Dijo que la gente decía que yo lo apoyaba, que no quería que lo vieran como si tuviera vínculos con los narcotraficantes.

Fiscal: Pero usted era narcotraficante, ¿no? Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Qué dijo JOH que haría por ti por no postularte en 2013?

Ardón: Que me protegería contra la extradición. Y dejaría a mi hermano en el Gobierno.

Fiscal: ¿Qué dijo de otros políticos?

Ardón: Que tuvo el mismo problema con otro alcalde, que era narcotraficante. JOH me dijo que si ese alcalde se postulaba nuevamente, él [JOH] lo metería en la cárcel.

Fiscal: ¿Dónde?

Ardón: De Yoro, apellido Urbina.

Fiscal: ¿De qué es esta foto?

Ardón: JOH y Urbina.

Fiscal: ¿Urbina se postuló en 2013?

Ardón: No.

Fiscal: ¿Urbina se postuló en 2013?

Colon: ¡Objeción! ¿Cómo lo sabría?

Juez Castel: Sin lugar.

Ardón: Sí y fue arrestado.

Fiscal: Pasemos a la reunión con los hermanos Valle, ¿quiénes estaban allí?

Ardón: Los Salgueros, El Chapo, Tony, Primo, Mario Cálix, Melvin Pinto y yo.

Fiscal: ¿Quién es Mario Cálix?

Ardón: Trabajó con Tony.

Fiscal: ¿Y Melvin Pinto?

Ardón: Un trabajador mío.

Fiscal: ¿Qué le dijo Tony al Chapo?

Ardón: Que si gana Juan Orlando podría ayudar con el narcotráfico.

Fiscal: ¿Qué hizo el Chapo con Tony?

Ardón: Ofreció un millón de dólares para la campaña. Tony Hernández dijo que tuvo que hablar con su hermano para ver.

Ardón: Después, Tony Hernández me dijo que había hablado con su hermano Juan Orlando y que sí aceptarían el millón de dólares del Chapo. Le dije a don Amado.

Fiscal: ¿Se volvió a reunir con el Chapo?

Ardón: Sí, en la propiedad de mi madre. El mismo grupo.

Ardón: El Chapo le dio $1 millón a Tony Hernández. El Chapo le dijo a don Amado que fuera a buscarlo al auto y este lo llevó a la mesa. Fue entregado y Tony Hernández me pidió que le brindara seguridad. El Paraíso es una zona montañosa.

Fiscal: ¿Y luego qué?

Ardón: Los Valle estaban amenazando de muerte a los alcaldes de Copán. Fiscal: ¿Qué hiciste?

Ardón: Hablé con JOH.

Fiscal: ¿Dónde? Ardón: Santa Rosa.

Fiscal: ¿Qué le dijiste a JOH?

Ardón: Valles amenazaban a candidatos del Partido Nacional.

Ardón: JOH me dijo que los iba a meter en la cárcel.

Fiscal: ¿Qué más le preguntaste a JOH?

Ardón: Le dije a JOH que no le contara a Tony Hernández sobre esta conversación.

Fiscal: ¿Por qué?

Ardón: Tony podría contárselo a los Valle.

Fiscal: ¿Qué dijo JOH?

Ardón: Dijo bien, no Tony.

Fiscal: ¿Entonces cuándo?

Ardón: Después de que los Valle cayeron y fueron extraditados, Tony me dijo que los Valle habían sido extraditados porque habían intentado matar a JOH.

Fiscal: ¿Le dijiste a Tony que habías pedido capturar a los Valle?

Ardón: No.

Fiscal: ¿Entonces cuándo?

Ardón: Después de que los Valle cayeron y fueron extraditados, Tony me dijo que los Valle habían sido extraditados porque habían intentado matar a JOH.

Fiscal: ¿Le dijiste a Tony que habías pedido capturar a los Valle?

Ardón: No.

Fiscal: ¿Por qué renunció su hermano Hugo?

Ardón: A petición de JOH.

Fiscal: ¿Tony Hernández te pidió dinero?

Ardón: Sí, 500,000 dólares le di. Del dinero de la droga.

Fiscal: ¿Conociste a JOH al respecto? Ardón: Sí, nos agradeció.

