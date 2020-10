Aportantes del RAP llevan meses en espera de capital y excedentes

San Pedro Sula, Honduras.

Daybelis Sarahí Romero quedó desempleada el 23 de junio a raíz de la pandemia, y desde entonces ha gestionado varias veces para retirar sus aportaciones y reserva laboral del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), pero no ha tenido éxito.

Romero informó a LA PRENSA que fue a Banrural a hacer la gestión de retiro de fondos luego de recibir un mensaje del RAP por Facebook; pero al llegar le informaron que el dinero no ha sido acreditado. Cuatro veces se ha movilizado al banco, pero solo recibe como respuesta: “el dinero está en proceso de acreditación”.

“Me escribieron a mi Facebook y me dijeron que ya estaban acreditados los fondos, me hicieron venir al banco y no estaban. No sé por qué juegan así con la gente. Ya voy sobre tres meses desempleada, tengo tres hijos. Ni un estado de cuenta me han podido dar, no sé cuánto me van a dar, solo tengo información de lo que me corresponde de la empresa como reserva laboral. Laboré por tres años y cuatro meses”, dijo.

Ayer en una fila en las afueras de Banrural, oficinas centrales, también había otros afiliados que se encontraban en situaciones similares y con la urgencia de recibir sus aportaciones por el desempleo.

Marco Antonio Villatoro Canales informó que finalizó su contrato con la empresa en que trabajaba el 28 de febrero luego de cuatro años y aún no ha recibido sus aportaciones ni la reserva laboral.

Luego consiguió otro trabajo, en el cual renunció hace unos días y le debitaron una parte para reserva laboral; sin embargo, cuando se presenta a Banrural le dicen que no tiene ni aportaciones, ni reserva laboral.

“No aparezco. En Banrural me dicen que es un problema del RAP, pero sus oficinas están cerradas y dan un número en el cual no contestan. Estoy sorprendido porque no puedo comunicarme con el RAP y en Banrural no pueden hacer nada”, agregó. El afectado llamó varias veces en medio de la entrevista a los números proporcionados por el RAP y no contestaron.

Renán Martínez fue liquidado en febrero, pero hasta hoy no ha podido acceder a sus excedentes, reserva laboral y retiro de fondo de pensiones.

En el banco le dijeron la última ocasión que se presentó que ya se le había cancelado sus excedentes, pero luego de documentar que no había recibido nada, le informaron que solo el RAP le podía resolver y está a la espera que abran las oficinas.

Autoridades del RAP no respondieron a la solicitud de LA PRENSA, pero en declaraciones pasadas, Enrique Burgos, gerente general, dijo que los desempleados pueden hacer el trámite de sus excedentes de inmediato.