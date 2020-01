Guatemala recibe con optimismo a Alejandro Giammattei

No gobernará desde las redes sociales CIUDAD DE GUATEMALA. Alejandro Eduardo Giammattei utiliza Twitter porque es imprescindible en estos tiempos; sin embargo, no convertirá la cuenta de esta red en el principal instrumento para dar órdenes a sus ministros, contar su vida diaria o informar sobre temas escabrosos para evitar el control social.

“Hay cosas que no se pueden hacer por las redes sociales”, dijo durante una entrevista con Diario LA PRENSA. “Recordemos algo, las redes sociales son aprovechadas por gente que, desde el anonimato, genera muchas mentiras, calumnias, falsedades, campañas negras, desinformación y el problema que hay es que no todo el mundo que está recibiendo la información tiene la capacidad de análisis para diferenciar lo que es cierto de lo que es falso”, explicó el nuevo mandatario guatemalteco. En América Latina, sin incluir a Donald Trump de Estados Unidos, presidentes de izquierda, centro y derecha, como Nicolás Maduro (Venezuela), Jair Bolsonaro (Brasil) y Nayib Bukele (El Salvador) utilizan Twitter y Facebook para comunicar, a manera de monólogo, lo que quieren (sin dar lugar a preguntas de los ciudadanos y medios de comunicación), nombrar o destituir funcionarios y atacar furibundamente a los adversarios. “Yo utilizo redes sociales, pero no soy un fanático. También uno entiende que a pesar de los años tiene que irse adaptando a los cambios”, añadió. A diferencia de Bukele, quien no atendió medios de comunicación (ni nacionales, ni extranjeros) días antes de asumir el poder en El Salvador, en junio de 2018, Giammattei se sometió a entrevistas de periodistas de diferentes nacionalidades, incluidos los de Diario LA PRENSA. El nuevo presidente guatemalteco considera que las redes sociales son herramientas importantes para comunicar información verdadera, pero también son empleadas por algunas personas para propagar chismes. “Ayer venía una persona con una cara de este tamaño y me decía: mire doctor, es cierto que usted tiene un cáncer y se está muriendo. Y yo, mire, con la sirimba (desfallecimiento) que me estoy echando no creo que me esté muriendo… después esta sirimba…nada, nada enfermo, si estuviera con un cáncer ya en fase terminal creo que no estaría tan sano como estoy ahorita. Sin embargo, fue un chisme porque alguien lo generó en las redes sociales”, dijo. Ayer, en una conferencia frente a periodistas nacionales y extranjeros, Giammattei reveló que miembros de maras y pandillas encarcelados tienen un plan para matarlo. “Llamadas adentro de una prisión pusieron una luz verde, como le llaman unos pandilleros, sobre mi cabeza para el día de mañana (martes)”, puntualizó Giammattei.