Diego Vázquez: "Debemos hacer prevalecer nuestro juego para poder imponernos”

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vázquez tiene la gran oportunidad de darle a Motagua su segundo título internacional. Este martes el bicampeón de Honduras recibe al Saprissa en la vuelta de la final de la Liga de Concacaf, buscan remontar el 1-0 en contra.

El azul llega en plenitud, derrotaron al Marathón por 2-1 de visita en el inicio de la pentagonal. El técnico argentino afirmó estar en “modo Concacaf”.

Llegan con desventaja en el marcador, ¿cómo encararlo?

Debemos poner todo eso a nuestro favor. Lo ideal era que nos dieran un tiempo de descanso por la importancia del partido que vamos a jugar, pero ya pasó. Vamos a hacer lo mejor con las armas que tenemos.

¿Llegan a tope?

Lo ideal era que nos dejaran descansar. Pero estamos muy bien, tenemos una inyección, una bomba anímica importante tras haber ganado a Marathón.

El aficionado respondió porque ya no hay boletos para la gran final

La gente responde, esperemos retribuir este cariño con un campeonato más.

Ya lo visualiza el Nacional pintado de azul

Sí, totalmente, todas esas sensaciones son nuevas por más que sean 12 finales. Estoy muy contento por eso, trabajamos en cómo poder darle la alegría a toda esa gente.

¿Cuál sería el mensaje al aficionado de Diego minutos antes del partido?

Que alienten todo el partido, que lo disfruten porque estamos viviendo un momento importante en la historia con 12 finales seguidas. Necesitamos de su apoyo y un abrazo.

Walter el Colocho Martínez ha sido un revulsivo, ¿qué le falta para ser titular?

Tengo varios jugadores importantes y no necesariamente tienen que ser titulares, saben lo que representan. Ellos no se sientes titulares ni suplentes. Deben aportar cuando los necesitemos y lo han entendido de la mejor manera. Tal es el caso de Colocho, Songo (Wilmer Crisanto), (Marco) Vega y otros. Un equipo no se conforma de 11 jugadores, sino con más de 20.

¿Cómo controlar la ansiedad en un partido tan valioso?

Tenemos la experiencia (contra Herediano) y debemos utilizarla o si no no te sirve para nada. Hay que vivir el momento y estar fuertes mentalmente. Habrá errores y es importante pasar eso rápido.

¿Qué aspecto debe cuidar?

Para una final se tienen que alinear los astros, luna llena... Estar sumamente concentrados, confiando en Dios que todo se hará de la mejor forma.

Saprissa tiene figuras claves como Randall Leal, Christian Bolaños...

Tienen muy buenos jugadores con buen pie, nosotros también y debemos hacer prevalecer nuestro juego para poder imponernos.

Walter Paté Centeno, exjugador destacado y ahora entrenador, ¿qué significado tiene enfrentarlo?

Lo respetamos mucho, siempre es así con los rivales. No nos creemos ni más ni menos que nadie, ese es el sentido de la humildad. Tenemos los pies en la tierra, tenemos un reto importante.

¿Diego se ve campeón el martes a las 11 de la noche?

Sí, seguro, esperamos que sí, el éxito final.

¿Anímicamente qué representa el triunfo contra Marathón en la pentagonal de Liga?

Lógicamente que la parte anímica es importante, ganar de visitante, dar un golpe de autoridad. Siempre les digo a los jugadores que contagiar los ánimos es positivo, el gol es el mejor preparador físico porque te da potencia.

Fue una semana en la que celebró seis años al frente de Motagua.

Sí, contento por cumplir tanto tiempo. Recuerdo aquel tiempo cuando llegamos con Yanuario (Paz), el Pato (Patricio Negreira), Ninroll (Medina), Hugo (Caballero), se acopló bien a nosotros. Siempre hay ganas de seguir mejorando.

El aficionado se ilusiona con un nuevo título y al escuchar la palabra tricampeonato qué sentimiento se le viene a la mente.

El apoyo siempre es importante, la obligación de nosotros es mejorarnos. No vemos más allá del próximo partido, que tenemos que coronarlo bien. Hemos dado un paso importante en este torneo, a partir del miércoles pensaremos en la segunda fecha de la pentagonal (contra Olimpia), ahorita estamos en modo Concacaf.

Son 12 finales, los números hablan por sí solos.

Sí, la verdad que son números espectaculares, pero siempre es mérito de todos los que trabaja conmigo.

Cinco títulos de Liga y con uno más alcanza a Carlos el Zorro Padilla, el máximo ganador.

Es algo positivo y con medida por el tiempo, es mucho menos. La gente lo logró a lo largo de su carrera y nosotros en seis años los estamos igualando. Igual, no nos comparamos con nadie, admiramos a Chelato y en su momento al Zorro Padilla (QDDG).

¿Cuándo jugarán contra Olimpia?

Nosotros estamos pensando en Concacaf, veremos lo que hace la Liga en su momento y hablar en ese momento de parte nuestra.