Gobierno y docentes logran primeros acuerdos

Suyapa Figueroa pide un mediador internacional TEGUCIGALPA. La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) justificó ayer su ausencia en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno al hecho que no existen las condiciones, mientras se siga reprimiendo a los manifestantes y prosigan las amenazas en contra de los dirigentes que integran la Plataforma para la Defensa de la Educación y la Salud. “Cuando hay amenazas a todos los miembros, creo que nadie se puede sentar con una pistola a dialogar”, afirmó la dirigente gremial al cabo de una reunión con los diferentes gremios y organizaciones que integran la referida instancia. Figueroa denunció que las manifestaciones han sido infiltradas, sigue la represión en las calles y los dirigentes han estado recibiendo todo tipo de amenazas a su integridad y mientras esas condiciones persistan, “nosotros no podemos sentarnos a dialogar”. “No están dadas las condiciones mínimas que nosotros exigimos que se dieran para el diálogo, así que mientras estas no se den no vamos a sentarnos a dialogar”, reafirmó. Asimismo, apuntó que los interlocutores deben ser imparciales, no deben tener conflicto de intereses y además debe ser alguien honesto, tener credibilidad y debe ser una persona traída desde fuera. Además, manifestó que el diálogo debe ser televisado y transparente desde que se sienten para que los hondureños sepan qué es lo que se está tratando y sentenció que “no nos vamos a reunir a escondidas ni en la oficina ni en la casa de nadie”.



Descalifica a Mel. A los señalamientos formulados a la Plataforma por el expresidente Manuel Zelaya, Figueroa le respondió que está descalificado para hablar en nombre del pueblo hondureño. “La opinión de Mel me tiene muy sin cuidado, creo que están descalificado en opinar en defensa del pueblo, ya que sus acciones tienen al pueblo confrontado”.