Vicecanciller espera que no haya injerencia en elecciones de Venezuela

Venezuela tiene planificado realizar elecciones presidenciales este 28 de julio, comicios donde María Corina Machado no pudo inscribir su candidatura y ser la contendiente de Nicolás Maduro .

Sobre el particular, el vicecanciller hondureño de Política Exterior, Gerardo Torres, opinó que “a mí no me gusta hacer valoraciones de otros países, solamente puedo decir y con base a la información que tengo que hay diferentes mecanismos de observación y seguimiento electoral”.

A criterio del diplomático es bueno que haya acompañamiento internacional en las elecciones de Venezuela, pero sin injerencia.

“Espero que estas elecciones puedan tener un fuerte acompañamiento internacional porque el resultado en una elección tiene que ver mucho con la confianza alrededor de ese resultado”, acotó.

Torres agregó que “Venezuela tiene su normativa interna y no tengo los detalles de lo que pasa con las candidaturas, pero al final lo que nos gustaría a todos los pueblos de América Latina es que Venezuela pueda sacar adelante su proceso sin injerencia extranjera y que al final el resultado sea apoyado, lo que emane del mismo tenga ese apoyo”.

Finalmente dijo que “si pasa una elección e inmediatamente hay señalamientos entonces se debilita el mandato que emana de esa elección. Sé y tengo información que hay diferentes esfuerzos y conversaciones para ver cómo se puede superar las cosas que están pasando adentro de Venezuela, sé que hay conversaciones con la Unión Europea”.