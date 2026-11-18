La Policía Nacional de Honduras ofreció este miércoles una recompensa de cinco millones de lempiras a quien proporcione información fidedigna que permita localizar y capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como uno de los principales cabecillas del Cartel del Diablo.
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