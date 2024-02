Piden cierre de Oabi y abrir nuevo ente

El profesional del derecho dijo que entregó un informe a la presidenta Xiomara Castro y será ella quien determine el futuro de la institución.

Portillo añadió que “es posible que el director pueda volver. Detallamos que la operatividad de la Oabi sigue casi detenida, es una institución que debe velar por la buena administración de empresas privadas y custodia de bienes; pero la operatividad ha estado en franco deterioro porque no ha existido interés en sacar adelante muchos procesos”.

Con relación a su informe, dijo que “propusimos una serie de reformas y reinversión de fondos de la Oabi; pero no se hizo. La operatividad está bien dañada, por eso la decisión debe ser reorganizar la institución para mejorar los procesos”.

Finalmente, el interventor enfatizó en la necesidad de hacer cambios, la liquidación de la Oabi y crear una nueva institución.

“Si no se hace nada va a seguir igual, donde se pierden los bienes o se deterioran, aparte de ventas que no se hacen. Tenemos alrededor de 300 millones en bienes para vender y no se han vendido porque los procesos no se han hecho”.