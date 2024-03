Pendientes de cumplir 15 órdenes de extradición, asegura ministro de seguridad

Estás seis máquinas móviles son parte de un lote de 10 que fueron adquiridas por la Secretaría de Seguridad con el presupuesto de 2023, según lo declarado por el ministro, quien destacó que buscan reforzar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y a su vez proteger al equipo humano, ya que muchos agentes policiales han sido víctimas de criminales.

Las Black Mamba Sandcat son vehículos blindados y pueden ser usados como cabeza de convoy, protección de VIP, reconocimiento, exploración, ambulancia militar, manifestaciones, persecución inmediata, rescate de desastres, traslado de tropas o reos, seguridad en instalaciones aeroportuarias, táctico tipo Swat, observación móvil, operaciones de seguridad interna, entre otros.

Sánchez se refirió a una campaña de desprestigio que se ha estado promoviendo sobre los nuevos vehículos blindados.

“Hay que entender algo, en el país existe una estructura criminal que se benefició en los últimos años y que se ve afectada con todas las medidas y estrategias que estamos realizando es muy normal, incluso nosotros en nuestras redes sociales hemos identificado varios perfiles falsos que pertenecen a estructuras criminales precisamente para atacar todas esas estrategias que están haciendo”, recalcó.

El ministro de seguridad de Honduras detalló que la inversión contra la narco actividad y el crimen organizado y el fortalecimiento de laDipampco asciende a 1,000 millones de lempiras, similar al presupuesto de 2023.

Agregó que se adquirieron 120 nuevas patrullas de carreteras para tener presencia cada 30 kilómetros y prevenir hechos que lamentar.

Extraditables. El ministro Gustavo Sánchez aseveró que el narcotráfico estuvo a “sus anchas” en el país, señalando que recientemente el ex presidente Juan Orlando a Hernandez fue declarado culpable por una corte en los Estados Unidos.

“Él no trabajaba solo, en determinado momento también utilizó la institucionalidad del Estado, y bueno todos esos sectores se están afectando y se seguirán afectando, yo creo que el avance en materia de seguridad ciudadana es evidente, tenemos que darle sostenibilidad no es un trabajo fácil y lo vamos a seguir haciendo”, enfatizó.Afirmó que los tentáculos de estas redes que operaban el narcotráfico y que se han mencionado en una corte de New York siguenvigentes actualmente.”Este gobierno tiene cifras históricas, en el 2022 capturamos con fines de extradición, sino me equivoco, a 12 personas, 7 en 2023 y ya tenemos 11 en el 2024, pero debemos seguir redoblando esfuerzos para identificar a esas estructuras que quedaron aquí porque solamente la cabeza fue cortada y lo vamos hacer”.

Agregó que recibieron más de 30 órdenes de extradición, que ya están ejecutadas pero faltan 15 órdenes de extradición por cumplir.

“Las que hemos recibido en este gobierno se han cumplido todas, la mayoría de esas 15 son órdenes que datan de 2014 a 2018”.El ministro señaló que son la única institución que hacen constantes depuraciones para evitar infiltraciones del crimen organizado en la estructura policial.

Inversión. Sánchez indicó que en este 2024 y 2025 invertirán 800 millones de lempiras en la construcción de 50 nuevas jefaturas, en 50diferentes municipios y la readecuación de 120jefaturas más en el marco del proyecto de armonización de la estructura física institucional de la Policía Nacional con enfoque de género y derechos humanos.

En este momento, son más de 20 mil agentes de la Policía Nacional desplegados en los diferentes operativos para garantizar la seguridad de los veraneantes, señaló el ministro.Además, invertirán 50 millones de lempiras en la creación del escuadrón naval policial.Adquirirán unas 15 lanchas para enfrentar la problemática del narcotráfico en el Atlántico y en el Pacífico y el entrenamiento de unos 300 agentes navales que estarán presentes en Puerto Lempira, Palacios, Utila, Guanaja, Roatán, Trujillo, La Ceiba, Tela, Puerto Cortes y el Golfo de Fonseca.”También tenemos en entrenamiento más de 2,000 nuevos funcionarios policiales que entre2024 y 2025 esperamos llegar a contratar5,000 a 6,000 jóvenes más que se sumen a nuestra institución”, aseveró Sánchez.