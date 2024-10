Cobran $600 por pasaportes hondureños falsos en Estados Unidos

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, compartió los audios con LA PRENSA donde hacen el cobro por los supuestos servicios.

“Se hacen pasar por oficiales consulares y parte de las pruebas se las hemos hecho llegar al Departamento de Estado. Tenemos llamadas que nos colaboraron con pruebas en Nueva York, Chicago y Austin”, dijo Flores.

El líder migrante agregó que “nosotros nos contactamos con este grupo y efectivamente es una mafia que ofrece pasaportes”. En los audios, las personas piden fotografías para hacer el pasaporte y cobran 350 dólares a los migrantes.

“Aparte de los 350 dólares por la gestión, también hacemos un cobro adicional de 250 dólares para asegurar que llegue a su casa y si no llega entonces le hacemos un reembolso de 3,500 dólares”, dice la persona que hace pasarse por tramitador.

Este grupo también ofrece trámites de la DNI, si el hondureño no tiene el documento.

Sin embargo, el vicecanciller de Asuntos Consulares, Antonio García, afirmó que “hemos pedido como cinco veces que nos manden información sobre eso e investigar, pero no nos han dado ni una sola prueba. No estamos diciendo que no es cierto, pero queremos información al respecto”.

El diplomático fue escéptico al mencionar que “podría tener un matiz político y echarla la culpa al gobierno porque para eso son buenos. Nosotros estamos en la mejor disposición de investigar, pedimos nombres de las víctimas y estamos esperando”.