Nelson Ávila: “Pido a los que están cerca de Xiomara Castro que usen el cerebro”

“El artículo 3 de la Constitución de la República habla del derecho a la rebelión y esto es válido para todos los ciudadanos; yo soy seguidor de todas estas expresiones”, apuntó.

A su criterio, la presidenta debe buscar unir al país y hacer consensos, pero, para conseguirlo, “yo le pido a quienes están cerca que usen el cerebro”.

Por último, el economista dijo que la Ley de Justicia Tributaria no es un ‘paquetazo’, dado que no hay impuestos contenidos en él, aunque aún puede mejorarse. “Desde algún lado del gobierno yo les he dicho que los fundamentos casi todos son correctos”, apuntó.