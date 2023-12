Luis Redondo sobre suspensión de visas: “No he sido notificado”

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reaccionó esta noche luego de la suspensión de visas por parte del gobierno de Estados Unidos contra políticos y diputados implicados en acciones antidemocráticas.

Redondo reveló que él no ha sido notificado y que prefiere abstenerse de responder a ese tipo de acusaciones. En una comparecencia de prensa, el titular del Poder Legislativo expresó: “Yo no he sido notificado. Honduras es un país independiente, nosotros debemos actuar con dignidad, olvidarnos de cualquier tipo de injerencias o de actuar por temor”.

“Estoy aquí para actuar con determinación, honradez y dignidad. Ninguna injerencia de ningún país va a determinar cuál va a ser la conducta que nosotros vamos a tener en las decisiones de este poder del estado”, agregó.

Manifestó que la política exterior la maneja la presidenta de la República, Xiomara Castro, y que la bancada del partido Libertad y Refundación y sus agregados no temen, porque no han cometido actos de corrupción y narcotráfico.

Aseveró que la amistad que mantienen con el gobierno de Estados Unidos es muy buena y recalcó que los acuerdos más importantes, en materia de seguridad, que tiene Estados Unidos a nivel latinoamericano son con Honduras.

Entre ellos señaló la habilitación o permiso que dio el gobierno estadounidense para reparar los aviones F-5, que son de fabricación norteamericana. Admitió que le gusta viajar a Estados Unidos, pero señaló que por ello no va a limitar su trabajo ni su conducta.