JOH podrá solicitar revisión de sentencia cuando tenga 75 años

Sobre si el juicio fue justo o no, Estrada escritor del libro “Tierra de narcos” valoró que si el juicio hubiera sido en las cortes hondureñas pruebas que validaran testimonios habrían sido necesarias, sin embargo, en Estados Unidos y en la Corte de Nueva York los testimonios son válidos y no fue necesario validarlos con otro tipo de pruebas. “Para los estándares hondureños es un juicio que dejó muchas dudas, porque no hubo las pruebas que las cortes hondureñas habrían sido necesarias para comprobar los mismos testimonios”.

“El término de si fue justo o fue injusto es bastante subjetivo. Yo creo que se cumplió conforme a la ley de Estados Unidos, y si la ley de Estados Unidos es justa o es injusta es una discusión filosófica más compleja”, precisó.

Luego de escuchar el veredicto, la defensa de Juan Orlando de quien sigue a cargo únicamente el abogado Renato Stabile, ya que Raymond Colon se apartó desde el final del juicio por razones de salud, podrá interponer un recurso de apelación.

“En ese momento de la apelación todas estas pruebas que no pudo presentar en su momento la defensa y que según ellos dijeron que no se los permitieron aquí caben. Él (JOH) tiene que comprobar que no se le cumplió con su derecho a la defensa, y que en su caso hubo indefensión y presentar esas pruebas a la corte de apelación. En esta instancia ya no está el juez Kevin Castel, es otra instancia que deberá considerar si se le ha violentado o no el derecho constitucional que le confiere la ley de este país de tener una defensa”, añadió

Según la ley la fiscalía está obligada a presentar y entregar también las pruebas exculpatorias que puedan ser de beneficio al imputado y uno de los argumentos que tiene la defensa es que existieron esas pruebas y que no se le permitió presentarlas.

“No sabemos cuáles son las pruebas porque muchas son documentos clasificados o que todavía están pues en reserva por parte de las autoridades pues él tendrá que presentar esos documentos a las a la instancia correspondiente para poder saber si procede o no procede su solicitud de apelación”.

Hernández estará en la lectura de su sentencia acompañado solo con su abogado Renato Stabile. La abogada Sabrina Shroff justificó su ausencia indicando que está trabajando en otro juicio. Sobre Colon, se sabe que está retirado del caso por razones médicas y de su familia nadie pudo viajar a Nueva York, ya que a todos Estados Unidos les canceló las visas.