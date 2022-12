“Iba yo solita”: aparece niña hondureña en Guatemala

La niña dice que no se volverá a escapar de la casa.

Gloria, madre de la adolescente, relató que “en la madrugada que me levanté y comencé a buscarla, vi que no estaba en el baño. Entré a la sala y vi un papel que me había dejado. Por tanta delincuencia, pensé en lo peor que le podía haber pasado”.

El mensaje decía: “adiós, mamá, me voy a hallar a ARMY”. Un grupo de fans de la banda surcoreana BTS.

Ahora Gloria aconseja a los padres que tengan más cuidado con facilitarle teléfono móviles a sus hijos ya que en internet hay todo tipo de delincuencia a la que se pueden enfrentar los niños.