Reina, la hondureña que colocó sus recetas en el menú de lujoso complejo hotelero de EUA

Cocina por sí sola desde los 11 años de edad, su comida favorita es el pollo chuco, prepara exquisitos postres, aunque no es muy fanática del azúcar y ahora deleita los paladares más exigentes en Estados Unidos, donde, incluso, ha puesto sus recetas inéditas en el menú.

Reina creció no solo en edad, sino también en habilidad y cuando era un adolescente tuvo la certeza de que en el arte culinario estaba su más grande pasión. Si bien ingresó de 16 años a la Unah para estudiar Periodismo, su sueño de ser una chef profesional era su asignatura pendiente y no se detendría hasta lograrlo.

“La primera vez que hice comida sola fue cuando estaba en sexto grado, tenía como como 10 y 11 años, y fue un pescado frito con tajadas. Cuando mis papás llegaron a la cocina los sorprendí con que el almuerzo ya estaba hecho, pero se preocuparon porque creyeron que yo no había limpiado el pescado, ja, ja, ja”, recuerda entre risas.

Estudiaba de 7:00 am a 5:00 pm para convertirse en chef y de 5:00 pm a 9:00 pm pasaba en las aulas de la carrera de Periodismo. Obtuvo menciones honoríficas en las dos carreras, específicamente, la calificación más alta de la promoción en el Infop.

Fue así como aplicó para trabajar en el complejo hotelero The Lodge at Glendorn y conoció también a una compatriota llamada Nury, una chica con quien, sin imaginárselo, inició su viaje al éxito.

No solo los clientes han quedado fascinados con su “sazón”, sino también David y Alex, tanto que ahora las recetas propias de Reina fueron incluidas en el menú.

¿Cómo consiguió eso? Bueno, Reina contó que hace unas semanas preparó red velvet para todo el equipo de trabajo y “dijeron que era el mejor que habían probado”. Lo curioso es que ese pastel es un postre estadounidense, pero resulta que una hondureña lo preparada mejor que ellos.

Si usted visita The Lodge at Glendorn y ve que hay un platillo llamado “Reina Red Velvet”, no dude en pedir que se lo preparen, pues se trata de la receta especial de Reina, con la cual conquista los paladares más exigentes.