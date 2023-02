Sala Constitucional revisa fallo de millonario embargo al Estado

El funcionario del gabinete económico expresó que “si la caja única tiene un embargo obviamente esto quiere decir que no se puede mover el dinero del Gobierno y eso va a afectar la capacidad de hacer pagos como sueldos, proyectos y todo lo demás”.

Manuel Bautista, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), precisó que “para embargar una parte de la caja o los recursos se procede a embargar las cuentas de Finanzas en el Banco Central, el embargo a veces es precautorio y otros con pagos de sentencia firme”.

Advirtió sobre el desacato declarado por la titular de Finanzas y el procurador.“Si no hace el pago lo pueden declarar en desacato y puede ir hasta a prisión como funcionario. Si no se atienden las sentencias de un juez y si no se quiere hacer entonces hay un desacato por parte de la persona que autoriza el pago”.

En 1998 la empresa DRC INC se adjudicó un contrato valorado en 19 millones de dólares para el plan de reconstrucción nacional tras el huracán Mitch. El Estado no pagó una última obra, ya que DRC INC subcontrató una empresa hondureña, en lo que intervino la justicia de EUA aduciendo que no estaba permitido.